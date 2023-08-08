AW CANDLE TIME 指示器、说明和描述。

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在本指南中，我们将分析指标的所有输入设置。通常，输入设置分为多个主题块，每个主题块包含分组的主题设置。这样的分组可以让您快速找出这个或那个调整的位置。

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优点：



该指标具有广泛的设置范围，允许您自定义可视化组件，以方便交易者。

显示当前时间范围内蜡烛结束的时间，并在另外两个时间范围内插件显示蜡烛结束的时间。

AW Supertrend 多时间范围趋势指标是内置的，并以其方向的颜色为时间范围的文本标签着色。

显示经纪商的当前服务器时间，可按图表上的位置进行更改，并且字体大小可调整。













元素排列灵活。显示可以配置在当前价格旁边或图表的任何角落，可以在输入设置中方便地调整。





内置声音通知和更换蜡烛之前时间的附加着色，可以在输入变量中调整秒数。

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战略：



1）趋势过滤

AW 蜡烛时间指标是一个多时间框架计时器，直到蜡烛结束，并带有内置趋势指标。我们内置了 AW 超级趋势指标，不仅可以显示特定时间范围内蜡烛结束的时间，还可以以多时间范围的形式显示趋势的方向。

2)蜡烛的方向是看涨/看跌

该指标具有内置功能，可根据不同时间范围内蜡烛的方向重新绘制文本标签。也就是说，一种标签颜色代表看涨蜡烛，另一种标签颜色代表看跌蜡烛。因此，该指标可以显示其他时间范围内蜡烛的方向。





3）无过滤

基本上，指标被创建为计时器，直到蜡烛结束为止，并且如果需要，可以仅使用这个最小的功能。如果不需要趋势或服务器时间的多时间范围显示，则在输入设置中更改它。

4）改变时间范围

此外，为了显示上下文本标签，内置了选择从 M1 到 MN1 时间范围的功能。

在显示上下文本标签时更改时间范围适用于所有工作选项：不过滤、使用趋势过滤以及按烛台方向过滤。因此，可以在 M30 上运行指标并在 H4 和 D1 上运行多时间帧元素，以便通过在 M30 上定义入场点来使用这些时间帧的趋势方向过滤。





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输入设置部分：



主要设置

主要- 指标主要设置部分。主要位置和策略设置都位于此处。





Candle_Time_Location - 蜡烛时间结束之前的时间戳位置，有以下选项可用：

- 位于图表的左上角。

- 位于图表的右上角。

- 位于图表左下角的位置。

- 位于图表右下角的位置。

- 图表上当前价格右侧的位置。

Trend_Strategy - 重新着色文本标签的策略，有以下选项可用：

- 文本标签不重新着色。

- 根据看涨/看跌蜡烛方向重新着色标签。

- 根据 AW Supertrend 指标，根据趋势方向重新着色标签。

Show_Server_Time - 启用或禁用服务器时间标签的显示。

服务器_时间_位置 - 显示服务器时间的文本标签的位置。可以位于图表的四个角之一。

蜡烛时间

Candle_Time - 用于设置时间戳的部分，直到当前时间范围的蜡烛结束。





Show_used_trend_mode_in_this_label - 是否在此标签上显示选定的趋势模式。如果启用，当在主设置中选择相应的设置时，烛台的趋势或方向将显示在标记上。

Font_Size - 当前时间范围的蜡烛图结束之前的文本时间戳的字体大小。

上部时间

Upper_Time - 多时间范围工作的顶部标签设置部分。显示附加时间范围内蜡烛结束之前的时间。可用于多时间范围时间和趋势过滤。





Show_Upper_Time_Text - 启用或禁用附加时间范围的上部标签的显示。

Upper_Timeframe - 上部标签的时间范围选择。有两个设置选项：

- 显示最近的上限时间范围。例如，您在 H1 上启动了指标，最近的上方指标将是 H4。如果您在 M1 上启动指标，则最近的顶部指标将是 M5。通过此设置，当 MH1 时间范围启动时，附加时间范围的上部标签将自动隐藏 - 因为没有更高的时间范围。

从列表中选择时间范围，选项可从 M1 到 MH1（含）。

Show_used_trend_mode_in_this_label -是否在此标签上显示选定的趋势模式。如果启用，当在主设置中选择相应的设置时，烛台的趋势或方向将显示在标记上。

Font_Size - 蜡烛图结束之前顶部文本时间戳的字体大小。

Angle_upper_label - 显示模式“蜡烛时间位置”=“价格”时，上部标签相对于中间标签的倾斜角度。

较低时间

Lower_Time - 多时间范围工作的底部标签设置部分。显示附加时间范围内蜡烛结束之前的时间。顶部标签还可用于附加过滤。





Show_Lower_Time_Text - 启用或禁用附加时间范围下标签的显示。

Lower_Timeframe - 选择要显示的时间范围。有两个设置选项：

- 相对于当前时间范围最接近的较小时间范围。也就是说，对于 H1 上的工作，标签将显示 M30 上的数据。要在 D1 上工作，标签将在 H4 上显示数据，自动更改相对于当前标签的较低标签的时间范围。在 M1 上启动时，标签将自动隐藏，因为 M1 是交易终端上预安装的最小时间范围。

从列表中选择时间范围，选项可从 M1 到 MH1（含）。

Show_used_trend_mode_in_this_label - 根据“ Trend_Strategy ”中选择的趋势策略启用或禁用复选标记文本颜色的重新着色。

字体大小 - 蜡烛结束之前底部文本时间戳的字体大小。

Angle_lower_label - 显示模式“ Candle_Time_Location ”=“ At_the_price ”中底部标记相对于中间标记的倾斜角度。

超级趋势_设置

Supertrend_Settings - 根据 AW SuperTrend 指标显示趋势方向的能力内置于蜡烛结束之前的时间指标中。这部分输入设置包含趋势指标的所有调整。

该指标内置于 AW 蜡烛时间中，并且可以在其中不受任何限制地运行。该产品也可作为独立指示器，由我们免费提供。 AW SuperTrend 页面的链接位于本文底部。





_Period_ - 趋势指标的周期。主要调节信号灵敏度。该值越小，检测到新趋势的速度就越快，但同时，越多的短期波动和修正将被视为新信号。值越高，指标受到市场噪音的影响就越小，发出的信号也就越少。

_乘数_ - 趋势指标的乘数。第二次调整信号灵敏度。越多 - 过滤越深。在大多数情况下 - 您可以通过调整灵敏度来使用默认值 期间。

Max_bars_for_calculation - 计算当前趋势方向所依据的蜡烛数量。 大多数情况下 - 您可以使用默认值。

警报

Alerts_Settings - 指标具有有关当前蜡烛接近收盘时间的内置声音通知，这些通知可以配置为在蜡烛收盘前激活一段时间，并给它们一个单独的声音信号。





Sound_alert - 启用或禁用新蜡烛的声音通知。

Seconds_before_new_candle_for_alert - 在新蜡烛开始之前多少秒发送声音通知。

Custom_alert_sound - 此变量允许您设置警报的自定义声音。终端库中有多种声音文件，您可以在其中选择通知声音。如果该变量没有值，则启动默认值，即该变量不能随意更改。

最后秒数

Last_Seconds_Settings - 用于设置在蜡烛关闭时间之前的指定时间内重新绘制蜡烛的部分。在蜡烛收盘前的某个时间，文本标签可以涂上更亮的颜色，以表示蜡烛收盘时间即将到来。





Painted_last_seconds - 启用或禁用在蜡烛结束之前的指定时间间隔内重新绘制文本标签。

Last_seconds_for_paint - 蜡烛结束前多少秒以更亮的颜色重新绘制文本标签。

up_color_last_seconds - 上升趋势中更亮的颜色。

Down_color_last_seconds - 下降趋势中更亮的颜色。

图形

Graphics_Settings - 用于设置指标图形、填充、颜色和前缀的部分。







Font_Size - 文本标签的字体大小。

_Color_ - 文本标签的主要颜色。

Up_color - 上升趋势或看涨蜡烛的主要颜色。

Down_color - 下降趋势或看跌蜡烛的主要颜色。

X_Server_Time - 服务器时间戳的水平偏移。

Y_Server_Time - 服务器时间戳的垂直偏移。

X_Time - 时间戳的水平缩进，直到蜡烛结束（当位于图表的角落时）。

Y_Time - 时间戳的垂直偏移量，直到蜡烛结束（当位于图表的角落时）。

Y_offset_ Between_Time_labels - 时间戳之间缩进直至蜡烛结束 （当位于图表的角落时）。

Upper_prefix_text - 顶部文本的文本前缀。

Lower_prefix_text - 底部文本的文本前缀。

X_offset_in_candles - 蜡烛中时间戳的水平缩进，直到蜡烛结束（当位于当前价格附近时）。





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