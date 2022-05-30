波动率高频震荡策略简介（附实盘数据验证）

波动率高频震荡策略简介

适用市场：外汇黄金 币圈市场还在做数据验证，理论上高波动 的市场都通用

策略原理：通过日线级别ATR过滤出品种活跃期 开启高频震荡策略 通过保守型网格式加仓与多空对冲方式调整建仓价，设置固定止盈止损，从而在活跃的市场达到盈利大于亏损，产生利润。

交易周期：1M

交易频率：高频刷单

策略开发与数据回测平台：MT5

数据源：杜卡斯贝ticks付费数据 数据质量99%

优化后版本最终回测数据：

2015.01.01-2020.01.01(5年,日ATR转定值 ATR/收盘价 > 0.008进行交易，即品种14日平均震幅超过1%才会开始刷单):









盈利风险比：65074.27/9073.28=7.17（优化有效）

平均年化：108.45% 5年最大资产回撤：9073.28USD（12.24%）

实盘验证：

平台：XMGlobal 微型账户 交易单位比标准手小10倍

测试资金：1000USD 止损20%

下载交易商实盘服务器tick数据做半年的数据回测：

回测ticks数据质量100%

夏普：2.19

模型盈利风险比：1490USD/404=3.68 （符合策略收益预期）

策略实盘开仓点位细节展示：

实盘收益与交易记录：

服务器：XMGlobal-MT5 2

账户ID：67538100

观摩密码：a123456

实时数据已同步到第三方信号市场（新账户1000USD 2022.05.30开跑）：

https://www.mql5.com/zh/signals/1553771

旧账户停用

https://www.mql5.com/zh/signals/1544687

合作方式：账户托管模式

服务器费用：免费 但开设的账户必须是我的代理账户（双边都可享受返佣 每手成本减1USD 具体IB号找我拿 下述交易商都有）

交易商：自选，最好是IC-markets Exness TMGM XMGlobal 这些有大牌照的，资金安全有保障，开设账户为MT5账户

资金规模要求：标准账户10000USD起投 微型账户1000USD起投。这里注意微型账户只有XMGlobal才有 其他都是标准账户。

分佣比例：利润37开 每月结算 亏损补回后再进行分佣

联系方式：

+VX：zhaoqi297

+Q：458814241





开户流程（XMGlobal）

为什么选择XMGlobal：

资金安全 09年的老券商 口碑很好 出入金响应快 没什么负面的新闻 券商详情可以看：https://brokers.fx110-2.com/broker/707这里可以查询很多券商的监管信息 平台有MT5的微账户（比标准账户小10倍 即1USD可以当10USD用），适合小资金又想做高频的投资者。 平台活动多，最近有端午活动，还剩下20多天，这个策略基本可以完成所有任务，获取额外收益，还有机会抽小汽车。

活动界面：

开户前期准备：

国外券商 需要用到梯子（翻墙软件）

身份证照片正反面 自拍照一张（实名认证）

个人邮箱：用来接收账户信息邮件

翻墙推荐：

https://ikuuu.co

免费 具体怎么使用可以搜 网上教程很多 有时间我会跟新教程

开户流程与入金操作流程：

帖子字数限制，详细开户流程，移步腾讯文档：https://docs.qq.com/doc/DYmVQSVpCaE5QcEVV?u=072038ec560e4b44a96d55cd8343c6d0