你好！

今天我将讨论 VPS（虚拟专用服务器），它是如何工作的以及我们为什么需要它。

VPS架构由一台计算机组成，在特殊软件的帮助下，它被分成几个具有自己操作系统并相互独立工作的虚拟机。

此远程机器包括服务器硬件 可靠、耐用 并能够连续运行。这些服务器配备了专门的不间断电源，可提供保护 电涌、中断和临时停电。





家用台式机或笔记本电脑可能会因各种原因减慢甚至停止工作，例如过热、电源或互联网中断。

对于使用交易系统进行交易，特别是如果您使用真实存款，我强烈建议您使用 VPS。 由于此类活动需要交易终端的稳定和持续运行。

使用 VPS 时，您不需要家里的电脑一直在运行。

但上述所有好处远非主要原因 VPS是如此必要。

事实是，当顾问进行交易时，它会延迟到达经纪人的服务器。根据此延迟的值（对经纪人的 ping），价格可能已经发生变化，因此，交易结果将是不可预测的。

即使您使用的是非常好的 EA，如果您的经纪人延迟很大，也很有可能 价格会发生变化，你可能会得到负滑点。

为什么会这样？延迟取决于许多因素，例如与代理服务器的距离、您的 ISP 等。

租用 VPS 比租用同等容量的物理服务器便宜得多，这对我们作为最终用户来说无疑是一个优势。

选择 VPS 的重要功能包括：

- 服务器位置。 VPS 离您的代理服务器越近越好。

- 配件。中央处理器（2核起，频率越高越好），RAM（1GB起，越多越好），需要SSD。

- 操作系统 （ Windows Server 2008 R2 及更高版本），需要最新更新。

通常，Linux/Unix 系统上的 VPS 更便宜，但它们的外壳是特定的，并且有很好的调整（但也是可能的）。

我还推荐：

- 安装防病毒软件，不要禁用 Windows 防火墙。

- 禁用 Windows 更新，因为。 MQL 的所有交易系统都直接链接到内部系统文件，为了在下次更新后不丢失激活，最好禁用此类更新。

更新通常会导致操作系统的完全破坏。

感谢您阅读到最后。祝你一切顺利！



