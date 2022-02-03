以下是交易顧問的參數。推薦的參數在括號中指定。

系統中有參數你可以用，但沒用。默認情況下，它們不包含在通過激活值激活的計算中，它們的值在“0”行中表示。示例：InpStopLoss = 0； // () ...

顧問和信號激活點的管理通過以下方式進行：

MA'九尾狐'®



input group "The nine - tailed fox (management block)"

Prima_MA_period 1 Prima_MA_period Rounds(1), reduces volatility Prima_MA_period_bro

1 from Prima_MA => place of initiation <= Prima_MA_period_bro(1) Prima_MA_tf PERIOD_CURRENT Prima_MA_tf (PERIOD_H4) Prima_MA_applied_price PRICE_OPEN Prima_MA_applied_price (OPEN, not recommended to change) Secunda_MA_period 1 Secunda_MA_period Denominator(1), increase inputs. See numerator Secunda_MA_period_bro 1 Secunda_MA_period_bro(1) expanding / narrowing the range Secunda_MA_tf PERIOD_CURRENT Secunda_MA_tf (PERIOD_H4) Secunda_MA_applied_price PRICE_HIGH Secunda_MA_applied_price (HIGH, not recommended to change) Tertia_MA_period 1 Tertia_MA_period Numerator(1), ​​decrease inputs. See denominator Tertia_MA_period_bro 1 Tertia_MA_period_bro(1) expanding / narrowing the range Tertia_MA_tf PERIOD_CURRENT Tertia_MA_tf (PERIOD_H4) Tertia_MA_applied_price PRICE_LOW Tertia_MA_applied_price (LOW, not recommended to change) Quarta_MA_period 1 Quarta_MA_period Support(1), part of the base 2/3 pow. Quarta_MA_period_bro 1 Quarta_MA_period_bro, Slows(1) Reduces speed 1/2 pow. Quarta_MA_tf PERIOD_CURRENT Quarta_MA_tf (PERIOD_H4) Quarta_MA_applied_price PRICE_CLOSE Quarta_MA_applied_price (CLOSE, not recommended to change) Quinta_MA_period 1 Quinta_MA_period Motion(1), point of initiation 1/3 pow. Quinta_MA_tf PERIOD_CURRENT Quinta_MA_tf (PERIOD_H4) Quinta_MA_applied_price PRICE_CLOSE Quinta_MA_applied_price (CLOSE, do not change) MA_shift 0 MA_method MODE_SMA OK 1 ОК Oleg Konovalov's Orbit Koefficient(0...1...0) softening / hardness





每個“尾巴”...MA_period_...是一個控制模塊，它單獨和/或聯合調整和/或更改 EA 的核心環境、計算的位置和激活點。該模塊不直接影響信號，而是平滑或銳化、縮小或擴展、減少或增加 EA 核心的強度和/或範圍，從而校正輸出信號。

在工具和更改的任何組合中，核心都以相同的方式工作。

軌道比是常識，在某種程度上“觀察”市場波動並提供緩動/硬度。

什麼不能做！



沒必要！為信貸資金購買機器人。在賒購交易時，你已經在道德上遭受了損失，因為你需要彌補。 （在閒暇時閱讀“股票經營者回憶錄”）。

沒必要！增加交易流中的手數。如果您想增加，停止，增加並使用新數據進一步移動。 “過馬路不換馬”

沒必要！反編譯文檔。最快的是，您不會完全重新創建構造邏輯，而且您肯定會對所做的事情感到失望 :)

沒必要！認為你可以在一周內完成其他人幾十年才能完成的事情。但是，有機會，有把握：）因此，您必須相信

如果已經完成了怎麼辦，不該做什麼？ :)

