介紹
＃谷歌翻譯
而不是先例
因此，不要期望這個顧問會在所有工具上顯示類似的結果。在基礎上，是的。其餘的，它需要一個子結構，有時改變一個參數就足夠了，你會看到結果。總的來說，有很多選擇，我為美食家提供了一道好菜，還有創意人士，他們只需按一下按鈕就可以賺錢，這是研究和發展自己想法的另一種工具。
信號說明
- 顧問的技術部分完全建立在引擎交易引擎 4.010 之上，由 Karputov 先生編寫，他很樂意提供對他工作的訪問。
- 交易信號和策略的核心在於作者用於形成預測價格的圖形（模式）的算法。讓我們使用任何樂器！補充管理系統是基於 MA '九尾狐® ，在市場、工具和操作期間盡可能準確地實現和調整信號。
- 顧問的信號沒有通過優化、調整和改進，但可以優化。
- 顧問的信號不用於建議的平滑和對齊變體，但可以改進。
- 信號顧問不依賴振盪器和單位/趨勢跟踪計算，因此他們對報價的任何變化做出快速反應。
- 為了方便顧問中的用戶，在滑媒體 MA '九尾狐® 的基礎上引入了基本組件，允許對條目列表中的更改進行一些添加、更改和更正。平均值包含在基值 (1) 中，並且在它們發生變化之前不會影響嵌入的特性。平均值回答了什麼，在有關參數的建議中進行了描述。
- 顧問在實模式和策略測試模式下進行了測試。這項研究是根據所有經典規則在一個測試賬戶上進行的，一個批次，一個儀器，為期一年。因此，為了進行交叉分析，我們選取了幾對具有相同主題的配對。在這種情況下，測試是在獨立的工具上執行的：一對 EURUSD 和 SPX500 測試如下所示。
參數推薦
顧問和信號激活點的管理通過以下方式進行：
MA'九尾狐'®
input group "The nine - tailed fox (management block)"
|Prima_MA_period
|1
|Prima_MA_period Rounds(1), reduces volatility
|Prima_MA_period_bro
|1
|from Prima_MA => place of initiation <= Prima_MA_period_bro(1)
|Prima_MA_tf
|PERIOD_CURRENT
|Prima_MA_tf (PERIOD_H4)
|Prima_MA_applied_price
|PRICE_OPEN
|Prima_MA_applied_price (OPEN, not recommended to change)
|Secunda_MA_period
|1
|Secunda_MA_period Denominator(1), increase inputs. See numerator
|Secunda_MA_period_bro
|1
|Secunda_MA_period_bro(1) expanding / narrowing the range
|Secunda_MA_tf
|PERIOD_CURRENT
|Secunda_MA_tf (PERIOD_H4)
|Secunda_MA_applied_price
|PRICE_HIGH
|Secunda_MA_applied_price (HIGH, not recommended to change)
|Tertia_MA_period
|1
|Tertia_MA_period Numerator(1), decrease inputs. See denominator
|Tertia_MA_period_bro
|1
|Tertia_MA_period_bro(1) expanding / narrowing the range
|Tertia_MA_tf
|PERIOD_CURRENT
|Tertia_MA_tf (PERIOD_H4)
|Tertia_MA_applied_price
|PRICE_LOW
|Tertia_MA_applied_price (LOW, not recommended to change)
|Quarta_MA_period
|1
|Quarta_MA_period Support(1), part of the base 2/3 pow.
|Quarta_MA_period_bro
|1
|Quarta_MA_period_bro, Slows(1) Reduces speed 1/2 pow.
|Quarta_MA_tf
|PERIOD_CURRENT
|Quarta_MA_tf (PERIOD_H4)
|Quarta_MA_applied_price
|PRICE_CLOSE
|Quarta_MA_applied_price (CLOSE, not recommended to change)
|Quinta_MA_period
|1
|Quinta_MA_period Motion(1), point of initiation 1/3 pow.
|Quinta_MA_tf
|PERIOD_CURRENT
|Quinta_MA_tf (PERIOD_H4)
|Quinta_MA_applied_price
|PRICE_CLOSE
|Quinta_MA_applied_price (CLOSE, do not change)
|MA_shift
|0
|MA_method
|MODE_SMA
|OK
|1
|ОК Oleg Konovalov's Orbit Koefficient(0...1...0) softening / hardness
每個“尾巴”...MA_period_...是一個控制模塊，它單獨和/或聯合調整和/或更改 EA 的核心環境、計算的位置和激活點。該模塊不直接影響信號，而是平滑或銳化、縮小或擴展、減少或增加 EA 核心的強度和/或範圍，從而校正輸出信號。
在工具和更改的任何組合中，核心都以相同的方式工作。
軌道比是常識，在某種程度上“觀察”市場波動並提供緩動/硬度。
什麼不能做！
- 沒必要！為信貸資金購買機器人。在賒購交易時，你已經在道德上遭受了損失，因為你需要彌補。 （在閒暇時閱讀“股票經營者回憶錄”）。
- 沒必要！增加交易流中的手數。如果您想增加，停止，增加並使用新數據進一步移動。 “過馬路不換馬”
- 沒必要！反編譯文檔。最快的是，您不會完全重新創建構造邏輯，而且您肯定會對所做的事情感到失望 :)
- 沒必要！認為你可以在一周內完成其他人幾十年才能完成的事情。但是，有機會，有把握：）因此，您必須相信
如果已經完成了怎麼辦，不該做什麼？ :)
- 不急著賺錢！
- 市場和算法為你做這件事，深入研究系統。
- 訓練自己不斷地工作。
- 不要在交易中思考，您需要在按下按鈕打開交易或啟動顧問之前思考。
- 如果你能賺到 1 美元，那麼你就能賺到更多。
- 多年前所說的一切在今天仍然適用。在我看來，關於交易心理的最佳信息來源是《股票操作員回憶錄》。
- 當然，我們永遠不會忘記交易者的主要規則。 “市場的想法總是與你不同” 你不必與它爭論，隨它而動，你就會贏，你會爭論，它會壓垮你。好吧，進一步警告交易風險，缺乏保證，過去可能會重演，等等。
我們看到的：
- 一個領先於算法的快速市場，即交易訂單過於活躍，不允許您從中提取利潤。有必要“放慢市場”，換句話說，有必要將交易的持有期延長到可接受的水平以獲利。
我們在做什麼：
- 基本參數：Quarta_MA_period_bro =1；增加到 30（這是臨時的，但結果是自己來的）
|Quarta_MA_period_bro, Slows(1) Reduces speed 1/2 pow.
|=30;
|//減慢（1），降低“速度”
讓我們看看結果：
|FTSE100 指數在 01/01/2021-01/02/2022 期間的默認設置測試屏幕截圖（更改 Quarta_MA_period_bro = 30 ;）
不買什麼有用？
一套高質量和“深度”設計的設置，基於 MA'Nine-tailed Fox'® 針對特定儀器、時間間隔和周期，其成本可與高達三分之一的成本相媲美顧問，取決於質量。
為特定工具正確配置的系統意味著艱苦而冗長的分析工作以及數百次測試運行和優化。在這裡，重要的是要理解，每組可以是保守的，也可以是極端激進的，或者有明亮的重複週期（所謂的“事件序列的集合”）。在這裡，您可以學習如何正確閱讀測試。
該系統允許您配置機器人以獲得快速/閃電般的收益，為特定的集合精心定制，交易量不受控製或受控地增加和動態手數，您可以將餘額圖表“推向天空”，但在條件是風險在“地獄”區域:)。 （我強烈不推薦，非常高的風險）。對某些人來說，這是一個艱苦的參數枚舉，而對某些人來說，是一個持有和機會。
一般來說，有很多選擇，從直接購買和收益，到出售一套現成的系統和市場設置。
結論
歡迎來到數字的魔力。
Скрины тестовых листов.
|ReportTester REGULUS v.1.001_01012017_02012022 _EURUSD_H4_1L
|ReportTester REGULUS v.1.001_01012017_02012022 _SPX500_H4_1L
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