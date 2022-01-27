操盘日记(2022.01.28)

【 前言 】



本操盘日记为周期循环分析方法的实践篇章 ， 与公众号金融大数据服务 （ 主要提供国内期货商品 、 大宗商品和股指的分析 ） 和公众号大数据服务 （ 主要提供外汇的分析 ） 组成周期循环分析方法完整的理论体系 。





本操盘日记为投资者运用周期循环分析方法提供了案例示范 ， 且真实 、 详细地记录了操盘手交易的全过程 。 我们目的是通过展示交易记录 ， 藉此能够架起沟通的桥梁 ， 同时也希望广大的投资者能提出宝贵的建议与得到大家的支持 ！

现在展示的外汇交易账号为达尔文实盘且已经运作五年 ， 这五年来每年都全部实现了盈利 。 我们可以看出操盘手的交易风格为稳健型 ， 严格控制持仓仓位 ， 对收益曲线的把控要求做到平稳 ， 且避免大起大落 。

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【 操盘账号查询方法 】

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【 交易品种分析 】

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2022年01月28日 持仓分析图：UK100







