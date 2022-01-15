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首次了解新的 EA 構建過程，該過程是從市場上最受好評的午夜黃牛之一複製而來的。 有關複製市場上最受歡迎的 EA 交易的更多信息，您可以在此處閱讀：“複製最佳交易機器人”。
#2022.01.11
現在“交易機器人”正在進行實時交易測試過程......
...並且分析也在進行中，以尋找最佳交易對。
#2022.01.13
我開始研究描述。 創建了一些測試圖片...#2022.01.14
翻譯過程中...
#2022.01.16 下一個品牌名稱為“4you Trading Robots”的產品發布！
#2022.01.11
現在“交易機器人”正在進行實時交易測試過程......
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#2022.01.13
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Midnight Shark
*複製的是交易策略，而不是代碼，因此程序將與原始程序相似，而不是完全相同。
**由於“MQL5.community 使用條款”，無法提及復制的 EA 的直接名稱。