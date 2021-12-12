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分享操盘记录36天

12 十二月 2021, 16:34
Yu Fu
Yu Fu
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打卡第36天 第7周总结 这周总体行情都下跌 每天抓住的机会不多且都是小反弹 放不了量 周收益：10.7%（830到920）总收益：31.4% 总回撤：0


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