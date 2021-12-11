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分享操盘记录35天

11 十二月 2021, 15:00
Yu Fu
Yu Fu
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打卡第35天 犯了低级错误 15分钟看成5分钟 算错了回撤21美金 日收益：-2.3% 总收益：28.2% 总回撤天数：3 总回撤：0

12.11


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