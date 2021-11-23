新的投資理念
分析与预测

新的投資理念

23 十一月 2021, 02:30
Joao Marcilio
Joao Marcilio
0
121


我的投資理念是將密集的研究和分析工作與高預測能力相結合，將持續利潤與負責任的風險管理相結合。


觀看視頻了解詳情


##分析, #利潤, #風險, #元交易者, 英鎊兌美元, #歐元兌美元, #金子, #星期, #神經的, #專家顧問