价格：1、个人版 1000 $，本版本绑定1实盘账号。 程序含有“圣杯版GoldKeyEA”、“使用说明文档”、无时间限制；

2、企业版售价 2000 $，本版本无帐号和时间限制，任何帐号和平台均可使用， 本版本没有任何使用限制，程序含有“圣杯版GoldKeyEA”、“使用说明文档”、“金钥匙EA内部研发文件”， 本版适合代理商、投资公司，帐号较多客户使用。





联系微信:HTL761231 联系人：杨老师





金钥匙EA，趋势对冲策略，稳定盈利技术！！全程无需人工干预！

助力外汇市场健康发展，助力个人投资者稳定盈利，同类产品技术领先！

授人以鱼，不如授人以渔！！你想要鱼，还是要渔网？我这里有教你盈利的渔网～

















什么是EA？什么是程序化交易？

EA，中文全名叫智能交易系统，是通过电脑模拟人为操作来完成交易。交易员通过将交易思路进行编程，从而使电脑按照交易员的交易思路进行无心态干扰的交易过程。

目前华尔街60%以上的交易都是由程序化交易完成的，程序化交易相对于手动交易有着极大的优点，有逐渐取代手动交易的趋势，是未来金融市场的发展方向。未来的交易员之间的竞争，将会是程序代码之间的竞争，是智能交易系统之间的竞争，谁的程序技高一筹，谁就可以战胜市场，获得额外的盈利。

外汇EA，又被成为外汇自动交易系统。外汇EA，就是通过一个交易软件是自己的外汇平台，按照原先设定的交易策略来自动进行交易，但是外汇EA的缺点的。下面就来看看外汇EA的缺点有哪些.

EA最大的优势就是它的执行力，EA是机器，所以不会有情绪，不会因为亏损了懊恼或则盈利了骄傲而失去控制，不少都有这样的经历吧：一次冲动或对市场的不服就失去几个月甚至几年的所有利润，但是EA不会。

EA还可以代替交易员进行操作，从而解放了交易员的交易时间，减少交易员的疲劳程度，杜绝了交易员某些人为的心态问题，从而能稳定的替代交易员完成交易。

金钥匙EA高度模仿人类顶尖交易员的策略和操作方式；属于趋势型，多策略组合型EA；没有最好的EA，只有更好的EA，有您的支持，我们的EA会更上一层楼。





《消费者权益保护法》

第二十五条 经营者采用网络、电视、电话、邮购等方式销售商品，消费者有权自收到商品之日起七日内退货，且无需说明理由，但下列商品除外：

(一)消费者定作的;

(二)鲜活易腐的;

(三)在线下载或者消费者拆封的音像制品、计算机软件等数字化商品;

(四)交付的报纸、期刊。

除前款所列商品外，其他根据商品性质并经消费者在购买时确认不宜退货的商品，不适用无理由退货。







