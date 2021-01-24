厚德指标之如何使用应力位

起因：

我们可以看到一些策略或文章中频繁提到压力或支撑的概念，可见阶段性的价格对交易是有重大影响的。那么我们如何来找到或识别出这些压力或支撑呢？方法有很多，但其中威廉姆斯提出的分形概念，对于其它交易理论是有深远影响的，也有人把它叫做顶底分形，听起来高大上了许多。来看下图。

分形指标要想用好，关键是要直正地识别出顶和底来，这方面的技巧请参阅相关文章，我个人的看法是：分形指标虽然不失为一个优秀的技术指标和分析工具，但缺点也是显而易见的，就是其滞后性和不确定性，从图上可以看出其存在着许多杂音。想用好分形指标，有一点一定要记住：在上行趋势中，如果一个上分形被紧随其后的上分形超过，那就表示这一上升波段并没有结束，反之亦然。只有记得这一点，才有可能真正地识别出顶底。

还有一个标识价格高低点的指标是Zigzag。它剔除了一些分形中不必要的数据，也就是前面提到的杂音。我们对比一下：

Zigzag主要用途是来标识过去价格中的相对高低点，并以这些点之间的连线来表示这段价格变动的趋势，Zigzag 仅仅反应重要的变化，它的这种能力使得它成为分析已经发生的价格变化的一个完美工具。



Zigzag指标虽然较分形指标更加清晰了一些，但它最后的一个点位依然存在漂移的问题，也就是说具有不确定性，它会随价格的发展变化而发生变化。也就是有人常说的有未来函数。

所以说分形指标或Zigzag更适合于分析历史数据而不是预测。

wait，wait，截至目前，上面的知识还来源于大家的共识，我们难道不能对zigzag指标加以改良吗，添加预测功能，即然叫预测，当然就是讲的概率了。

想一下，我们在文章开头中说什么了。

没错，历史，历史总是不断地重演。如果我们取zigzag最后的5个点，将其连接为一个W或M，然后在历史图形中查找当前这个W或M，然后统计它向上或向下演变的次数，是不是就可以预测下一步的走势了。至少我们可以标示出乐观和悲观预期。

如上图所示，我们取了5个点，然后从历史数据中统计，运动次数多的方向和点位以笑脸的形式展现，反之以严肃的表情展现。笑脸的方向及点位即是大概率的事件。而1-4号点中的价位可能可以甄选出压力或支撑位。

到目前为此，你可以用1-4点的价格去对比大多数分析师了，可以秒杀大部分网上所谓的”分析尸“或“大湿"了。

目标：

我们能否以极简的方式标示出压力或支撑的位置，为做单提供依据呢。



解决方法：

我们来回顾一下之前讲过的内容，多空彩色线、平滑曲线、zigzag、甚至还有我没有写趋势通道、盘面阶段描述（在群视频中都有讲），这些指标中都有一些方法来描述压力或支撑，我们通过一个算法，筛选出一些重要的点位，我们把它称为应力位。然后把这些应力位画在图形右侧，并在上面标示出埋点或追点的点位。

5、应力的概念 物体由于外因而变形时，在物体内各部分之间产生相互作用的内力，以抵抗这种外因的作用，我们把这种单位面积上的内力称为应力。在交易市场上前期形成高点和低点会成为当前的走势的压力和支撑，我们可以把这这些点位想像成应力临界点。当K线价格接近这些应力临界点时，会形成反作用力。也就意味着可能反同运行，但是如果一旦突破应力临界点，会因为惯性的原因，加速运行。为什么会这样呢？举个例子，煤炭开采过程中，形成的采空区，如果不回填，就要人工放顶。因为如果不将这部分顶板放下来，集聚的压力越来越大，一旦超过顶板的承受力，会造成非常大的破坏，有可能将巷道都摧毁掉。 知道了这个原理，我们就可以在接近应力临界点的位置，做反向操作，一旦突破了应力临界点，就要顺势操作了。这些应力临界点就是以后章节中会提及的N字形态的1点和2点。



由上图可以看出，我们计算的6个应力位中，有两个来自zigzag的1号和3号点。其它点位来自其它计算方法。



简而言之，我们不用关心这些细节了，只要按照右侧的应力位做单即可。

交易市场的捕猎秘密就是：待时而动（应力点附近操作）、观时之变（及时止损或转变方向）、时行时止（及时获利与止损同样重要）。 何谓待时而动、观时之变、时行时止? 我们都羡慕和敬佩好的猎手，但通过电影或书籍知道，成为一名优秀猎手是需要极大的忍耐和毅力的。看动物世界时，有一段豹子捕猎羚羊的镜头，至今记忆犹新，尽管猎豹的速度很快，但它的耐力很差，它必须等到羚羊接近它的猎杀范围内，才能启动，而捕杀过程也仅仅几秒钟而已，无论成功与否。 在交易市场上也应该如此，一定要等到最佳时机才能出手，在价格接近应力点才是入场的好时机（猎杀范围），一击而中，无论成败（败则止损）。我个人体会是要追求流畅度，不要无端地浪费精力。



