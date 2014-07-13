日元受避险情绪提振，纽元亦表现强势。下个走向是什么？耶伦、德拉吉和卡尼讲话；日央行及加央行利率决议等均是本周焦点。

上周美联储会议纪要显示，美联储正准备走向货币政策化，料于10月结束QE，届时削减150亿美元。不过，加息仍无明显日程。欧元区方面，葡萄牙银行危机引发避险。英镑受英国数据打压回落，结束5周连涨局面。澳洲和加拿大就业数据各自打压本土货币。

1.德拉吉讲话 周二 1:00

德拉吉将在经济和货币事务委员会上发表证词，或谈及持续不断的疲软通胀数据，尽管近期有所改善。若谈及欧元汇率和QE实施的可能性，市场恐动荡。

2.日央行利率决议 周二

央行6月维持政策不变，承诺每年60-70万亿日元的宽松规模活动。央行指出，经济在温和上升，并提高了海外经济的预期，因出口增加。

3.英国通胀数据 周二 16:30

英国5月CPI年率+1.5%，创4年半新低，前值1.8%。较低的利率和食品价格打压通胀。CPI目前已经连续6个月低于央行2%的目标。不过，通胀增速依旧高于评价收入增速影响了消费者支出。料6月CPI年率+1.6%。

4.英央行卡尼讲话 周二 17:00

卡尼将在伦敦就金融稳定性发表讲话，其先前关于加息的讲话令市场动荡。

5.德国ZEW经济景气指数 周二 17:00

6月投资者信持续6个月下滑，创18个月新低，减少3.3至29.8，预期35.2。经济现状指数升至67.7，升了5.6个点。不过，该数据或出现变动。料7月指数为33.4。

6.美国零售销售 周二 20:30

5月零售销售月率+0.3%，预期+0.5%。前值+0.5%。不过，就业市场积极的增长趋势降低了市场忧虑。核心月率+0.1%，前值+0.4%。料6月+0.6%。

7.美联储耶伦讲话 周二 22:00

耶伦将在华盛顿华表证词，或谈及QE削减、通胀形势和加息计划。美联储首席观察员表示，此次会议将是耶伦及其同事们确认美国经济在改善的绝好时机，特别在非农积极的背景下。

8.英国就业数据 周三 16:30

5 月失业初请初请降幅高于预期，季调后减少了2.74万人，失业率由6.8%降至6.6%。预期失业初请减少2.5万人，失业率降至6.7%。同时，截止4 月前三个月季调后平均收入指数为0.7%，预期1.2%，前值1.9%。料6月失业初请减少2.71万人，失业率维持在6.6%。

9.美国PPI 周三 20:30

5月PPI月率-0.2%，表明通胀温和；食品和汽油价格变动打压PPI，先前两个月价格上涨提升了通胀预期。年率+2%，与央行预期一致，前值2.1%。扣除食品和能源产出核心PPI与前值一致。料6月PPI月率+0.4%。

10.加央行利率决议 周三 22:00

加 央行上月维持利率在1%不变，通胀逼近央行2%的目标。加拿大一季度经济温和增长，受糟糕天气和供应抑制。不过，加元疲软和外需增加料将提振出口。进口企 业盈利，特别是对汇率敏感的部门，料支持未来数个季度的商业投资活动。央行决议料取决于新的通胀数据和通胀对贸易平衡的影响。英央行或偏向鸽派，因上周五 就业数据不佳。

11.美国营建许可 周四 20:30

5月营建许可季调后下滑6.4%，年化99.1万户，预期107万户。新屋开工减少6.5%，季调后为100.1万户，前值107.1万户，预期减少3.7%。料6月营建许可104万户。

12.美国失业初请 周四 20:30

7月5日当周失业初请减少1.1万人至30.4万人，预期31.5万人，逼近7年低位29.8万人；四周均值降至31.15万人，下滑了3500人。料12日当周失业初请31.0万人。

13.美国费城联储制造业指数 周四 22:00

6月指数为17.8，前值15.4，预期14.3；连续四个月处于积极区域，并创9月以来最高水平。新订单指数增加6个点至16.8；装船指数为15.5，前值14.2；就业指数由7.8升至11.9。积极数据暗示美国制造业在扩展。料7月指数为15.6。

14.美国UOM消费者信心 周五 21:55

5yue信心由81.9降至81.2，并并未暗示下行趋势。过去六个月消费者信心积极，现状指数由94.5升至95.4，低于预期95.7；预期指数由73.7降至72.2，预期74.6。料6月信心为83.5。