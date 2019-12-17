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黄金12月17日策略

17 十二月 2019, 03:17
Mingji Shao
Mingji Shao
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黄金大级别的上涨已经开始，经过调整后这两天会大幅度上涨，多单大胆进入
现价1476做多，止损1470，目标1486

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信号图

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