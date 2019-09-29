交易心得-如何实现长期稳定盈利(三)

三、实盘操作技巧

1、什么是支撑位、阻力位

前期形成的阶段性高点和低点，我们通常称它为阻力位和支撑位。

2、什么是多空关键点

多空关键点是指向上或向下突破这个价位后，整体趋势改变为多方占优势或空方占优势的位置，一旦突破多空关键点，就意味着盘面趋势的改变，要及时止损或顺势追涨杀跌。

3、入场点位的选择

简单讲就是选择在压力位或阻力位附近，突破前做反向，突破后顺势追。

4、如何设置止损 在应力位附件下单，一般止损在点差的5-10倍。

5、应力的概念

物体由于外因而变形时，在物体内各部分之间产生相互作用的内力，以抵抗这种外因的作用，我们把这种单位面积上的内力称为应力。在交易市场上前期形成高点和低点会成为当前的走势的压力和支撑，我们可以把这这些点位想像成应力临界点。当K线价格接近这些应力临界点时，会形成反作用力。也就意味着可能反同运行，但是如果一旦突破应力临界点，会因为惯性的原因，加速运行。为什么会这样呢？举个例子，煤炭开采过程中，形成的采空区，如果不回填，就要人工放顶。因为如果不将这部分顶板放下来，集聚的压力越来越大，一旦超过顶板的承受力，会造成非常大的破坏，有可能将巷道都摧毁掉。

知道了这个原理，我们就可以在接近应力临界点的位置，做反向操作，一旦突破了应力临界点，就要顺势操作了。这些应力临界点就是以后章节中会提及的N字形态的1点和2点。

6、什么是单边行情

单边行情是指均线单方向发散运行，每次回调力度很小，在黄金走势市场中，短线参考15分钟45线和30分钟20及45线，中线可以简单地以日线的20线为参考指标，每次回调不应有效破除20线，长线最大调整幅度也不应破除60线。一旦有效破除参考指标，可以视为单边行情结束。

7、什么是震荡行情

震荡行情是指均线粘合，1小时或4小时k线不断在20线上下反复运行、甚至是不断穿破20、45、60线。

结论是：震荡行情时在震荡箱体的上下两处，高抛低吸。在箱体外3-5美元处止损。

8、什么时候追涨杀跌

为什么要追涨杀跌呢？这样会不会很危险？的确，追涨杀跌时买卖点位不是最低点或最高点，不会博取到最大利润，但我们回忆一下前面说过的盈亏同源、应力的概念，会发现只有当形势明朗时，操作的胜率才最高。从技术上讲，就是当突破应力临界点时，顺势而为获利才最畅。

结论是：当突破重要压力或支撑位时，追涨杀跌，止损在应力点破位前2-3美元为佳。

9、什么时候抢反弹

抢反弹可以是在下跌时做多，也可以是上涨时做空，简单来讲，就是反向做单。实践来看，抢反弹的风险是很大的，成功率并不是很高。亏损的原因主要在于入场点位不好，尤其是遇到单边行情的时候，做反弹很容易被套。但是同时，抢反弹又是博取利润的最有效有段，往往可以买卖在相对的低点或高点。抢反弹与追涨杀跌是相反操作，不适合追涨杀跌的情形，却正适合抢反弹。