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交易心得-如何实现长期稳定盈利(三)

29 九月 2019, 05:45
Hongjun Li
Hongjun Li
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交易心得-如何实现长期稳定盈利(三)

三、实盘操作技巧
1、什么是支撑位、阻力位
前期形成的阶段性高点和低点，我们通常称它为阻力位和支撑位。
2、什么是多空关键点
        多空关键点是指向上或向下突破这个价位后，整体趋势改变为多方占优势或空方占优势的位置，一旦突破多空关键点，就意味着盘面趋势的改变，要及时止损或顺势追涨杀跌。
3、入场点位的选择
        简单讲就是选择在压力位或阻力位附近，突破前做反向，突破后顺势追。

4、如何设置止损

        在应力位附件下单，一般止损在点差的5-10倍。

5、应力的概念
        物体由于外因而变形时，在物体内各部分之间产生相互作用的内力，以抵抗这种外因的作用，我们把这种单位面积上的内力称为应力。在交易市场上前期形成高点和低点会成为当前的走势的压力和支撑，我们可以把这这些点位想像成应力临界点。当K线价格接近这些应力临界点时，会形成反作用力。也就意味着可能反同运行，但是如果一旦突破应力临界点，会因为惯性的原因，加速运行。为什么会这样呢？举个例子，煤炭开采过程中，形成的采空区，如果不回填，就要人工放顶。因为如果不将这部分顶板放下来，集聚的压力越来越大，一旦超过顶板的承受力，会造成非常大的破坏，有可能将巷道都摧毁掉。
知道了这个原理，我们就可以在接近应力临界点的位置，做反向操作，一旦突破了应力临界点，就要顺势操作了。这些应力临界点就是以后章节中会提及的N字形态的1点和2点。
6、什么是单边行情
        单边行情是指均线单方向发散运行，每次回调力度很小，在黄金走势市场中，短线参考15分钟45线和30分钟20及45线，中线可以简单地以日线的20线为参考指标，每次回调不应有效破除20线，长线最大调整幅度也不应破除60线。一旦有效破除参考指标，可以视为单边行情结束。
7、什么是震荡行情
        震荡行情是指均线粘合，1小时或4小时k线不断在20线上下反复运行、甚至是不断穿破20、45、60线。
        结论是：震荡行情时在震荡箱体的上下两处，高抛低吸。在箱体外3-5美元处止损。
8、什么时候追涨杀跌
        为什么要追涨杀跌呢？这样会不会很危险？的确，追涨杀跌时买卖点位不是最低点或最高点，不会博取到最大利润，但我们回忆一下前面说过的盈亏同源、应力的概念，会发现只有当形势明朗时，操作的胜率才最高。从技术上讲，就是当突破应力临界点时，顺势而为获利才最畅。
    结论是：当突破重要压力或支撑位时，追涨杀跌，止损在应力点破位前2-3美元为佳。
9、什么时候抢反弹
抢反弹可以是在下跌时做多，也可以是上涨时做空，简单来讲，就是反向做单。实践来看，抢反弹的风险是很大的，成功率并不是很高。亏损的原因主要在于入场点位不好，尤其是遇到单边行情的时候，做反弹很容易被套。但是同时，抢反弹又是博取利润的最有效有段，往往可以买卖在相对的低点或高点。抢反弹与追涨杀跌是相反操作，不适合追涨杀跌的情形，却正适合抢反弹。

结论是：当接近得要压力位或支撑位时，抢反弹，止损设在突破压力点后2-3美元为佳。

10、W&M范式和N字形态

如果我们把交易图形文字化，我们会发现整个图形就是一系列的W和M组成，这两个字在不断地演变，构成了图形的走势，把不同的支撑/阻力点按顺序连接在一起，就构成了不同形态的W或M，从起点到终点一共需要5个点构成一个W或M字形，因此，我们也可以把它叫做“五点范式”。

W波形：

M波形：

无论W还是M从第五点上来预测，会有两种可能的发展方向，一种是进化，例如：从W1演变为W8，另一种是突变，例如：从W1演变为M1，一般来讲，历史总是不段的重演，演变会有一定的规律可以遵循，但比较难于掌握。以下图为例：当前的图形走出了W1的波形，它后续有两种发展的可能性，一种是进化为W2，一种是突变为M2，但无论如何发展，都倾向先完成W1走势，再综合均线理论，预计回调到均线的可能性较大。换句话说，我们可以做多到均线附近，当然，我们还需要根据明天黄金的实际走势来验证推断的正确性。

如下图：上图可能演变的两种方向，综合均线理论看突变的可能更大，也即从当前1061上涨到1066左右，遇到均线回落。（实际第二天涨到1066回落后1063，然后再次上涨到1078）

由上述可知，M&W的演变通常要靠经验来判断，需要靠演变概率来选择对应的操作，不容易掌握。如果从阻力和支撑位的角度来看，或者从应力的原理来看，我们可以简化5点范式为4点范式，也即N字形态，在N字上有一个阻力点、一个支撑点及一个势的概念，在实战中更易运用。

举例来讲：W可以看倒是一个倒N字加上一个正N字构成，同理M是一个正N字加上一个倒N字组成。

下图可以比较清晰地说明这个问题。

N字形态可以分为正N字和倒N字两种，其中正N字用于描述上涨趋势，倒N字用于描述下跌趋势。

由上面两副图我们看出，N字中的1号和2号两点上会形成压力位或支撑位，由3号点向4号点的运动中，在1号点或2号点的价位上会加速突破和反向运动，我们来分别讨论这两种情形，我们先来看突破的情况，由3号点向4号点运动的过程中，突破2号点或1号点的价位，N字会进化。如果无法突破而反向运动的话，则N字会转换，也即正N字转变为倒N字，倒N字转变为正N字，转变方法就是点位号加1，即原N字2号点，变为新N字的1号点，原N字3号点变为新N字2号点，原N字4号点变为新N字的3号点。

使用N字形态交易，最重要的就是势的判断，也即力道或惯性。使用N字法交易时最好的入场点就是突破2号点时顺势操作，或者在N字转换时，突破上一个N字的2号点位（也即当前N字的1号点）时顺势操作。

我们再回到实践中来看，当前黄金的走势可以理解为已经走出了倒N字的图形，正在形成第二阶段，有走出正N字的趋势。看下图，在原倒N字的2号点或者说当前正N字的1号点价位线上形成一个压力线，如果突破这个压力线，就会向2号点位进发了，如果无法突破压力线，就会形成一个新的倒N字线（或者说是当前倒N字的噪音）。在这种情形下：我们有两个策略，一是空仓看压力线的突破情况，顺势而为。二是做3号点到4号点的预期，轻仓做多，等到接近压力线时平仓，待形势明了再使用第一策略。


11、如何通过仓位调节达到盈利目的

       前面提到过盈亏同源的概念，如果无法确保成功，最好的办法就是研究如何解套。通过适当的补仓，来不断摊平成本，也是交易策略之一。但是补仓可能会造成更大亏损，所以补仓的前提是在补仓后，有相应的止损。换句话说，在下一应力点补仓，并且补手后总仓位依然在可控范围内。从经验来讲，补仓间隔要大于5美元，并且仓位配比要大于1：2，也就是说补仓手数要大于前期被套手数，这样才能快速解套，并且达到盈利的目的。

12、高抛低吸交易的难点

       高抛低吸的难点就在于高点和低点的判断上，可以说：没有最高、只有更高或者没有最低、只有更低。高点和低点要参照近期走势形成的压力位或阻力位，周期不要小于15分钟，即使是超短线操作。日内操作最好是参考1小时或4小时的60线，相对讲，风险会降低很多。

13、盘面的几种形态

如果我们把均线(20,60)线看成是海平面，K线就好似一条上下飞舞的龙，时而潜入海中，时而翱翔于天空。

蛟龙出海：在震荡行情中，当一根K线一举穿破多根均线，往往是行情起动的开始，这时我们不要轻意做反向，而是到其待回调到均附近，如果不破均线、顺势追。

见龙在田：蛟龙出海之后，后续的K线回调到均线附近不破，如同龙头，仿佛龙在田野上，这时是入场的最好时机。

飞龙在天：K线不破15分种的 20 及45 线，一直单向运行，如向龙直立飞行，这时我们只能在回调在 20 线附件时顺势追，不可做反向。

亢龙有悔：当 K 线横盘、10、20线及 45 线粘合，并且 K 线穿破 20 线时，预示着这波行情已经接近尾声，可以反向做单了。

13、待时而动、时行时止

我们都羡慕和敬佩好的猎手，但通过电影或书籍知道，成为一名优秀猎手是需要极大的忍耐和毅力的。看动物世界时，有一段豹子捕猎羚羊的镜头，至今记忆犹新，尽管猎豹的速度很快，但它的耐力很差，它必须等到羚羊接近它的猎杀范围内，才能启动，而捕杀过程也仅仅几秒钟而已，无论成功与否。

在交易市场上也应该如此，一定要等到最佳时机才能出手，在价格接近应力点才是入场的好时机（猎杀范围），一击而中，无论成败（败则止损）。我个人体会是要追求流畅度，不要无端地浪费精力。

四、实践结论

交易市场的捕猎秘密就是：待时而动（应力点附近操作）、观时之变（及时止损或转变方向）、时行时止（及时获利与止损同样重要）。