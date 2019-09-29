交易心得-如何实现长期稳定盈利(三)
4、如何设置止损
在应力位附件下单，一般止损在点差的5-10倍。
结论是：当接近得要压力位或支撑位时，抢反弹，止损设在突破压力点后2-3美元为佳。
10、W&M范式和N字形态
如果我们把交易图形文字化，我们会发现整个图形就是一系列的W和M组成，这两个字在不断地演变，构成了图形的走势，把不同的支撑/阻力点按顺序连接在一起，就构成了不同形态的W或M，从起点到终点一共需要5个点构成一个W或M字形，因此，我们也可以把它叫做“五点范式”。
W波形：
M波形：
无论W还是M从第五点上来预测，会有两种可能的发展方向，一种是进化，例如：从W1演变为W8，另一种是突变，例如：从W1演变为M1，一般来讲，历史总是不段的重演，演变会有一定的规律可以遵循，但比较难于掌握。以下图为例：当前的图形走出了W1的波形，它后续有两种发展的可能性，一种是进化为W2，一种是突变为M2，但无论如何发展，都倾向先完成W1走势，再综合均线理论，预计回调到均线的可能性较大。换句话说，我们可以做多到均线附近，当然，我们还需要根据明天黄金的实际走势来验证推断的正确性。
如下图：上图可能演变的两种方向，综合均线理论看突变的可能更大，也即从当前1061上涨到1066左右，遇到均线回落。（实际第二天涨到1066回落后1063，然后再次上涨到1078）
由上述可知，M&W的演变通常要靠经验来判断，需要靠演变概率来选择对应的操作，不容易掌握。如果从阻力和支撑位的角度来看，或者从应力的原理来看，我们可以简化5点范式为4点范式，也即N字形态，在N字上有一个阻力点、一个支撑点及一个势的概念，在实战中更易运用。
举例来讲：W可以看倒是一个倒N字加上一个正N字构成，同理M是一个正N字加上一个倒N字组成。
下图可以比较清晰地说明这个问题。
N字形态可以分为正N字和倒N字两种，其中正N字用于描述上涨趋势，倒N字用于描述下跌趋势。
由上面两副图我们看出，N字中的1号和2号两点上会形成压力位或支撑位，由3号点向4号点的运动中，在1号点或2号点的价位上会加速突破和反向运动，我们来分别讨论这两种情形，我们先来看突破的情况，由3号点向4号点运动的过程中，突破2号点或1号点的价位，N字会进化。如果无法突破而反向运动的话，则N字会转换，也即正N字转变为倒N字，倒N字转变为正N字，转变方法就是点位号加1，即原N字2号点，变为新N字的1号点，原N字3号点变为新N字2号点，原N字4号点变为新N字的3号点。
使用N字形态交易，最重要的就是势的判断，也即力道或惯性。使用N字法交易时最好的入场点就是突破2号点时顺势操作，或者在N字转换时，突破上一个N字的2号点位（也即当前N字的1号点）时顺势操作。
我们再回到实践中来看，当前黄金的走势可以理解为已经走出了倒N字的图形，正在形成第二阶段，有走出正N字的趋势。看下图，在原倒N字的2号点或者说当前正N字的1号点价位线上形成一个压力线，如果突破这个压力线，就会向2号点位进发了，如果无法突破压力线，就会形成一个新的倒N字线（或者说是当前倒N字的噪音）。在这种情形下：我们有两个策略，一是空仓看压力线的突破情况，顺势而为。二是做3号点到4号点的预期，轻仓做多，等到接近压力线时平仓，待形势明了再使用第一策略。
11、如何通过仓位调节达到盈利目的
前面提到过盈亏同源的概念，如果无法确保成功，最好的办法就是研究如何解套。通过适当的补仓，来不断摊平成本，也是交易策略之一。但是补仓可能会造成更大亏损，所以补仓的前提是在补仓后，有相应的止损。换句话说，在下一应力点补仓，并且补手后总仓位依然在可控范围内。从经验来讲，补仓间隔要大于5美元，并且仓位配比要大于1：2，也就是说补仓手数要大于前期被套手数，这样才能快速解套，并且达到盈利的目的。
12、高抛低吸交易的难点
高抛低吸的难点就在于高点和低点的判断上，可以说：没有最高、只有更高或者没有最低、只有更低。高点和低点要参照近期走势形成的压力位或阻力位，周期不要小于15分钟，即使是超短线操作。日内操作最好是参考1小时或4小时的60线，相对讲，风险会降低很多。
13、盘面的几种形态
如果我们把均线(20,60)线看成是海平面，K线就好似一条上下飞舞的龙，时而潜入海中，时而翱翔于天空。
蛟龙出海：在震荡行情中，当一根K线一举穿破多根均线，往往是行情起动的开始，这时我们不要轻意做反向，而是到其待回调到均附近，如果不破均线、顺势追。
见龙在田：蛟龙出海之后，后续的K线回调到均线附近不破，如同龙头，仿佛龙在田野上，这时是入场的最好时机。
飞龙在天：K线不破15分种的 20 及45 线，一直单向运行，如向龙直立飞行，这时我们只能在回调在 20 线附件时顺势追，不可做反向。
亢龙有悔：当 K 线横盘、10、20线及 45 线粘合，并且 K 线穿破 20 线时，预示着这波行情已经接近尾声，可以反向做单了。
13、待时而动、时行时止
我们都羡慕和敬佩好的猎手，但通过电影或书籍知道，成为一名优秀猎手是需要极大的忍耐和毅力的。看动物世界时，有一段豹子捕猎羚羊的镜头，至今记忆犹新，尽管猎豹的速度很快，但它的耐力很差，它必须等到羚羊接近它的猎杀范围内，才能启动，而捕杀过程也仅仅几秒钟而已，无论成功与否。
在交易市场上也应该如此，一定要等到最佳时机才能出手，在价格接近应力点才是入场的好时机（猎杀范围），一击而中，无论成败（败则止损）。我个人体会是要追求流畅度，不要无端地浪费精力。
四、实践结论
交易市场的捕猎秘密就是：待时而动（应力点附近操作）、观时之变（及时止损或转变方向）、时行时止（及时获利与止损同样重要）。