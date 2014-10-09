理财在线养殖短线技巧：短线炒股之“四看”

股市变化多端，炒短线更是高手的游戏，要求股民知识功底扎实深厚，熟谙庄家操盘手法，心理素质上佳。更重要的一点，要有时间时刻关注庄家一举一动。短线选股关键在热点，投资者对热点的形成一定要有敏锐的洞察力。短线择股应掌握以下四大技巧：

一看成交量。俗话说量为价先导，量是价的先行者。股价的上涨，一定要有量的配合。成交量的放大，意味着换手率的提高、平均持仓成本的上升，上档抛压因此减轻，股价才会持续上涨。有时，在庄家筹码锁定良好的情况下，股价也可能缩量上攻，但缩量上攻的局面不会持续太久。否则平均持仓成本无法提高，抛压大增，缺乏持续上升动能。因此，短线操作一定要选择带量的股票，对底部放量的股票尤其应加以关注。

二看图形。短线操作，除了应高度重视成交量外，还应留意图形的变化。有几种图形值得高度关注：W底、头肩底、圆弧底、平台、上升通道等。W底、头肩底、圆弧底放量突破颈线位时，应是买入最佳时机。

这里有两点必须高度注意：一是必须放量突破，方为有效突破。没有成交量配合的突破是假突破，股价往往会迅速回归启动位；二是在低价位的突破可靠性更高。高位放量突破很可能是庄家营造的多头陷阱，引诱散户跟风，从而达到出货目的。许多时候，突破颈线位时，往往有个回抽确认，这时也可作为建仓良机。股价平台整理，波幅越来越小，特别是低位连收几根十字星或几根小阳线时，股价往往会选择向上突破；处于上升通道的股票，可在股价触及下轨时买入，特别是下轨是10日、30日均线时，在股价触及上轨时卖出。此外，还有旗形整理、箱形整理两大重要图形，其操作诀窍与W底差不多，这里不再赘述。

三看技术指标。股票市场的各种技术指标数不胜数。它们各有侧重，投资者不可能面面俱到，只需熟悉其中几种便可。常用的技术指标有随机指标(KDJ)、相对强弱指标(RSI)等。一般而言，K值在低位(20%左右)2次上穿D值时，是较佳的买入时机；在高位(80%以上)2次下穿D值时，形成死叉，是较佳的卖出时机。RSI指标在0~20时，股票处于超卖，可建仓；在80~100时属超买，可平仓。

值得指出的是，技术指标最大的不足是滞后性，用它作为唯一的参照标准往往会带来较大误差。许多强势股，指标高位钝化，但股价仍继续飙升；许多弱势股，指标已处低位，但股价仍阴跌不止。而且庄家利用技术指标，往往进货时指标一塌糊涂，出货时指标近乎完美，利用指标进行骗钱几乎是庄家惯用的做市手法，因此，在应用技术指标时，一定要综合各方面情况，尤其是量价关系进行深入分析。

四看均线。短线操作一般要参照5日、10日、30日均线。5日均线上穿10日、30日均线，10日均线上穿30日均线，称作金叉，是买进时机；反之则称作死叉，是卖出时机。三条均线都向上排列称为多头排列，是强势股的表现，股价缩量回抽5日、10日、30日均线是买入时机(注意，一定要是缩量回抽)。究竟应在回抽哪一条均线时买入，应视个股和大盘走势而定。三条均线都向下排列称为空头排列，是弱势股的表现，不宜介入。

炒短线，股价暴涨暴跌，短线高手不仅要学会获利了结，还应学会一样重要的东西：割肉。有勇气参与短线操作，就要有勇气认输。留得青山在，不怕没柴烧。当判断失误，买入了下跌的股票，应果断卖出，防止深套。只要善于总结判断失误的原因，也算是对割肉的一种补偿。短线炒股，一定要快进快出，并要设好止损位，具体设定值视个人情况而定，可5%，也可10%，股价跌破止损位，一定要果断卖出，不要再抱幻想。即便是股价还有上涨可能，也应回避风险出局，严格按照止损位操作。