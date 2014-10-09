中国黄金需求下滑两成 国际金价后期遭看空

随着中国黄金需求的大幅减少，震荡中的国际金价后期或不容乐观。

中国黄金协会最新统计数据显示，2014年上半年中国黄金消费量达到569.45吨，与去年同期相比，消费量减少136.91吨，同比下降19.38%。

对此现象，有权威分析人士向《第一财经日报》记者透露，“中国第二季度黄金需求的明显减少拖累了上半年的需求表现，而这也将对后期金价产生很大的负面效应。”

金条用金需求下降超过六成

去年全年，受国际金价暴跌的刺激，中国黄金需求大幅增加，然而，今年却完全相反。

从黄金需求分项数据来看，上半年黄金首饰用金426.17吨，同比增长11.02%；金条用金105.58吨，同比下降62.13%；工业用金26.75吨，同比增长11.32%；金币及其他用金10.95吨，同比下降44.3%。

事实上，今年第一季度，中国黄金实际需求已经出现明显的放缓迹象。据中国黄金协会数据，今年第一季度，全国黄金消费量322.99吨，与去年同期相比增加2.45吨，同比仅增长0.76%。其中：黄金首饰用金232.53吨，同比增长30.2%；金条用金67.95吨，同比下降43.56%。

“在经历了2013年的迅速增长之后，国内黄金需求已经开始下滑，但因春节这一黄金消费旺季拉动了一季度的黄金消费需求，也带动了一季度黄金需求微升，但二季度并无重大利好出现，也直接导致了黄金需求大幅下滑，进而拉低整个上半年的黄金线需求。”一位黄金生产企业匿名管理人士告诉《第一财经日报》记者。

今年以来，中国的黄金消费市场情况与去年不可同日而语。2013年，中国黄金消费量首次突破1000吨，达到1176.40吨，同比增长41.36%。其中：首饰用金716. 50吨，同比增长42.52%；金条用金375.73吨，同比增长56.57%；金币用金25.03吨，同比下降1.07%；工业用金48.74吨，同比下降0.23%；其他用金10.40吨，同比下降32.03%。

值得注意的是， 在黄金需求量放缓的同时，黄金产量却依然没有减少的迹象，且产量增速在不断增长。

而今年上半年中国黄金产量完成211.073吨，同比增幅已经达到9.47%。其中，黄金矿产金完成169.051吨，比去年同期增长6.15%;有色副产金完成42.022吨，比去年同期增长25.22%。

而2013年全年，中国黄金产量达到428.163吨，同比增长6.23%，再创历史新高，连续七年位居世界第一。

从国别来看，中国和印度是黄金需求的主要国家，分别占全球需求的30%和22%左右，中国在2013年首次超过印度成为黄金需求第一大国，而今年中国黄金需求的下滑也有望拉低全球的黄金需求增速。

国际金价后期遭看空

与去年大跌近30%相比，今年上半年，黄金价格上涨了近10%，涨幅超过多数大宗商品，仅谷物、镍、钯金等少数大宗商品的表现强于黄金。

世界黄金协会此前预计，中国个人领域每年对黄金的需求将从目前的1100吨提升至2017年的1350吨或更多，增幅达25%，分析人士指出，中国是影响国际金价的重要因素。

世界黄金协会在7月中旬发布的上半年全球黄金投资报告认为，投资者现在增持黄金正当其时，因为黄金不但可以降低投资者投资组合的风险敞口，而且实施起来也比其他众多基于波动性的策略成本要低。初步数据显示，在经历过去年创纪录的消费需求后，今年上半年全球的黄金消费需求依然强劲。

但另有分析人士认为，随着目前中国黄金投资需求明显放缓，个人实物黄金需求也在放缓，仅仅是央行购买黄金在持续增加，这将导致未来黄金价格的下跌。

上半年，黄金ETF并未大幅增持黄金，以全球最大黄金ETF——SPDR黄金ETF为例，SPDR黄金ETF的黄金持仓量从年初的794吨减少至6月底的790吨，小幅下降。

随着去年4月之后黄金价格持续大幅震荡下跌，全球范围内黄金投资需求大幅减少，而央行购金需求很好地填补了这一块空缺。央行逐渐成为购金主力，据世界黄金协会数据，今年1月至5月，全球央行净增持了约180吨黄金。

同时，随着美联储加息的信号逐渐明显且预期不断增强，多数机构依然看空黄金市场。今年6月，法国兴业银行曾在研报中表示，并不看好金价的中期和长期走势，预计2015年黄金均价可能会跌破1200美元/盎司，2016年黄金均价可能会跌破1000美元/盎司；高盛也坚决看空黄金，称金价将在今年年底跌至1050美元。

不过，世界黄金协会在本月中旬的报告中分析认为，尽管今年上半年黄金的投资需求有点不温不火，但投资者对待黄金的情绪正在逐渐转暖。随着空头陆续平仓离场，期货市场上黄金净多头的头寸正在逐渐增加。另一方面，最近数月来，黄金交易所交易基金也由此前的流出黄金转为流入黄金。