美联储受特朗普压力利多美指

基金经理八周以来首次减持空头头寸，油价或趋于稳定；

① 随着上周对冲基金的经理陆续抛出持有的原油和燃料油多头头寸，原油市场所遭遇的可怕的卖压可能已经告终，这有助于稳定原油期货的价格；

② 截至11月20日当周，对冲基金和基金经理将6个最重要的原油期权行业期货合约净多头头寸减持了5400万桶；

③ 投资组合经理在过去8周一共削减了原油净多头头寸6.07亿桶，这是自2013年以来同期的最大降幅；

④ 不过尽管净多头持仓持续减少，但是近期押注价格进一步回落的空头头寸也减少了100万桶/日，为8周以来首次减少；

⑤ 特别是，对冲基金经理将美布两油的空头头寸减少了1000万桶，为12周以来最大的跌幅；

⑥ 市场人士认为，2017年下半年以及2018年年初市场所积累的多头仓位似乎已经清算结束，大部分经理人似乎都不愿增加新的空头头寸；

周三（11月28日），美元指数于平盘位置窄幅震荡整理，现货黄金在两周低点附近徘徊，现报1214.83美元/盎司。特朗普重申贸易问题的强硬立场重新激发美元的避险属性，隔夜美联储官员鹰派贸易言论亦助其涨势。API原油库存大增叠加全球需求放缓限制油价技术反弹空间，美原油现报52.08美元/桶。

欧洲方面，英镑走软，因投资者对协议草案顺利通过议会缺乏信心。意大利方面虽透露出降低预算赤字的想法，但仍远超欧盟规定水平，预计将遭受纪律处分，欧元兑美元暂时失守1.1300整数关卡。