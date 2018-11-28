分析与预测

美联储受特朗普压力利多美指

28 十一月 2018, 09:21
weiliang Li
weiliang Li
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投资李哥
2018/11/28 14:50
技术面：
　　黄金近日反弹1230受阻，商议交易日中阴跌穿分水岭1219.76,26、14均线都下穿34均线，macd死叉下穿0轴收出两根阴线。日图显示日内黄金继续下跌，下方支撑1207.01/1201.34；上方压力1219.76。
　　欧美月图看空头还保留一定空间，趋势未走完，但是周图和日图上看1.1280/1.1240附近有支撑，同时macd也跌势减缓，H4图更是走出金叉，所以短期上看欧美应有反弹趋势，上方阻力1.1354/1.1415支撑1.1293。
　　美日最近表现不错，与长线走势一致，多头再次来到114附近，当前日图macd表现继续看涨，但是前高114附近的阻力当引起注意。
　　镑美K图显示价格已经处于较低位置。下方空间不大，macd尚有下行可能，建议再观望。
　　美指由于特朗普偏激言论，利好美元避险，目前保持多头走势，97.28是个强阻力位，越过此关口，美指恐将再次寻找101阻力。
   
基本面：
基金经理八周以来首次减持空头头寸，油价或趋于稳定；
 随着上周对冲基金的经理陆续抛出持有的原油和燃料油多头头寸，原油市场所遭遇的可怕的卖压可能已经告终，这有助于稳定原油期货的价格；
 截至11月20日当周，对冲基金和基金经理将6个最重要的原油期权行业期货合约净多头头寸减持了5400万桶；
 投资组合经理在过去8周一共削减了原油净多头头寸6.07亿桶，这是自2013年以来同期的最大降幅；
 不过尽管净多头持仓持续减少，但是近期押注价格进一步回落的空头头寸也减少了100万桶/日，为8周以来首次减少；
 特别是，对冲基金经理将美布两油的空头头寸减少了1000万桶，为12周以来最大的跌幅；
 市场人士认为，2017年下半年以及2018年年初市场所积累的多头仓位似乎已经清算结束，大部分经理人似乎都不愿增加新的空头头寸；
周三（11月28日），美元指数于平盘位置窄幅震荡整理，现货黄金在两周低点附近徘徊，现报1214.83美元/盎司。特朗普重申贸易问题的强硬立场重新激发美元的避险属性，隔夜美联储官员鹰派贸易言论亦助其涨势。API原油库存大增叠加全球需求放缓限制油价技术反弹空间，美原油现报52.08美元/桶。
欧洲方面，英镑走软，因投资者对协议草案顺利通过议会缺乏信心。意大利方面虽透露出降低预算赤字的想法，但仍远超欧盟规定水平，预计将遭受纪律处分，欧元兑美元暂时失守1.1300整数关卡。
阻力与支撑：
货币阻力支撑货币阻力支撑货币阻力支撑
原油54.16 51.04黄金1232.511201.34英镑1.29321.2744
美指97.86 95.7欧元1.12761.1354日元114112.25
今日关注：
11月28日(周三)交易日待公布重点数据及财经事件提醒；
 17:00 瑞士11月ZEW投资者信心指数
 20:00 德国12月Gfk消费者信心指数
 21:30 美国第三季度实际GDP年化季率修正值、美国第三季度核心PCE物价指数年化季率修正值、美国10月批发库存月率
 23:30 美国至11月23日当周EIA原油库存
 次日00:30 英国央行公布金融稳定报告
 次日00:45 英国央行行长卡尼发表讲话
 次日01:00 美联储主席鲍威尔发表讲话
投资建议：
1、黄金1220.92 受阻做空，止损1225.83 止盈1213.84、1201.34、1196.15；
2、黄金1201.34 企稳做多，止损1188.12 止盈1219.76、1238.18；
3、白银14.11受阻做多，止损13.7止盈14.38、14.78；
4、加元1.3318 受阻做空，止损1.3487 止盈1.3083、1.2847；
5、澳元0.9969 受阻做空，止损0.9990 止盈0.9939、0.9909；
6、日元114受阻做空，止损114.54止盈113.25、112.5、112.29；
7、欧元1.1293 企稳做多，止损1.1249 止盈1.1355、1.1415；
8、英镑1.2744 企稳做多，止损1.2609 止盈1.2932、1.3120；
9、瑞郎0.9992 受阻做空，止损1.0018 止盈0.9955、0.9918；
10、镑日144.6企稳做多，止损143.06止盈146.73、148.87；
11、欧日128.64受阻做空，止损128.73止盈128.51、128.38；
12、原油51.04企稳做多，止损48.8止盈54.16、57.27；
13、美指97.29受阻做空，止损97.86止盈96.49、95.7；
本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差
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