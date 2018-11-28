美联储受特朗普压力利多美指

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|投资李哥
|2018/11/28 14:50
|技术面：
| 黄金近日反弹1230受阻，商议交易日中阴跌穿分水岭1219.76,26、14均线都下穿34均线，macd死叉下穿0轴收出两根阴线。日图显示日内黄金继续下跌，下方支撑1207.01/1201.34；上方压力1219.76。
欧美月图看空头还保留一定空间，趋势未走完，但是周图和日图上看1.1280/1.1240附近有支撑，同时macd也跌势减缓，H4图更是走出金叉，所以短期上看欧美应有反弹趋势，上方阻力1.1354/1.1415支撑1.1293。
美日最近表现不错，与长线走势一致，多头再次来到114附近，当前日图macd表现继续看涨，但是前高114附近的阻力当引起注意。
镑美K图显示价格已经处于较低位置。下方空间不大，macd尚有下行可能，建议再观望。
美指由于特朗普偏激言论，利好美元避险，目前保持多头走势，97.28是个强阻力位，越过此关口，美指恐将再次寻找101阻力。
|基本面：
|基金经理八周以来首次减持空头头寸，油价或趋于稳定；
① 随着上周对冲基金的经理陆续抛出持有的原油和燃料油多头头寸，原油市场所遭遇的可怕的卖压可能已经告终，这有助于稳定原油期货的价格；
② 截至11月20日当周，对冲基金和基金经理将6个最重要的原油期权行业期货合约净多头头寸减持了5400万桶；
③ 投资组合经理在过去8周一共削减了原油净多头头寸6.07亿桶，这是自2013年以来同期的最大降幅；
④ 不过尽管净多头持仓持续减少，但是近期押注价格进一步回落的空头头寸也减少了100万桶/日，为8周以来首次减少；
⑤ 特别是，对冲基金经理将美布两油的空头头寸减少了1000万桶，为12周以来最大的跌幅；
⑥ 市场人士认为，2017年下半年以及2018年年初市场所积累的多头仓位似乎已经清算结束，大部分经理人似乎都不愿增加新的空头头寸；
周三（11月28日），美元指数于平盘位置窄幅震荡整理，现货黄金在两周低点附近徘徊，现报1214.83美元/盎司。特朗普重申贸易问题的强硬立场重新激发美元的避险属性，隔夜美联储官员鹰派贸易言论亦助其涨势。API原油库存大增叠加全球需求放缓限制油价技术反弹空间，美原油现报52.08美元/桶。
欧洲方面，英镑走软，因投资者对协议草案顺利通过议会缺乏信心。意大利方面虽透露出降低预算赤字的想法，但仍远超欧盟规定水平，预计将遭受纪律处分，欧元兑美元暂时失守1.1300整数关卡。
|阻力与支撑：
|货币
|阻力
|支撑
|货币
|阻力
|支撑
|货币
|阻力
|支撑
|原油
|54.16
|51.04
|黄金
|1232.51
|1201.34
|英镑
|1.2932
|1.2744
|美指
|97.86
|95.7
|欧元
|1.1276
|1.1354
|日元
|114
|112.25
|今日关注：
|11月28日(周三)交易日待公布重点数据及财经事件提醒；
① 17:00 瑞士11月ZEW投资者信心指数
② 20:00 德国12月Gfk消费者信心指数
③ 21:30 美国第三季度实际GDP年化季率修正值、美国第三季度核心PCE物价指数年化季率修正值、美国10月批发库存月率
④ 23:30 美国至11月23日当周EIA原油库存
⑤ 次日00:30 英国央行公布金融稳定报告
⑥ 次日00:45 英国央行行长卡尼发表讲话
⑦ 次日01:00 美联储主席鲍威尔发表讲话
|投资建议：
|1、
|黄金
|1220.92
|受阻
|做空，
|止损
|1225.83
|止盈
|1213.84、
|1201.34、
|1196.15；
|2、
|黄金
|1201.34
|企稳
|做多，
|止损
|1188.12
|止盈
|1219.76、
|1238.18；
|3、
|白银
|14.11
|受阻
|做多，
|止损
|13.7
|止盈
|14.38、
|14.78；
|4、
|加元
|1.3318
|受阻
|做空，
|止损
|1.3487
|止盈
|1.3083、
|1.2847；
|5、
|澳元
|0.9969
|受阻
|做空，
|止损
|0.9990
|止盈
|0.9939、
|0.9909；
|6、
|日元
|114
|受阻
|做空，
|止损
|114.54
|止盈
|113.25、
|112.5、
|112.29；
|7、
|欧元
|1.1293
|企稳
|做多，
|止损
|1.1249
|止盈
|1.1355、
|1.1415；
|8、
|英镑
|1.2744
|企稳
|做多，
|止损
|1.2609
|止盈
|1.2932、
|1.3120；
|9、
|瑞郎
|0.9992
|受阻
|做空，
|止损
|1.0018
|止盈
|0.9955、
|0.9918；
|10、
|镑日
|144.6
|企稳
|做多，
|止损
|143.06
|止盈
|146.73、
|148.87；
|11、
|欧日
|128.64
|受阻
|做空，
|止损
|128.73
|止盈
|128.51、
|128.38；
|12、
|原油
|51.04
|企稳
|做多，
|止损
|48.8
|止盈
|54.16、
|57.27；
|13、
|美指
|97.29
|受阻
|做空，
|止损
|97.86
|止盈
|96.49、
|95.7；
|本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差
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