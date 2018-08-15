平台间套利监控系统运行情况：

数据汇总如下图：

记录每天每个经纪商每个货币对 相互间对冲的息差与成本 并排序保存





监控2018.5.15开启，目前为止监控十个主流经纪商，由ASIC,FCA,NFA等监管机构监管的经纪商，保证对冲资金的安全。

实盘验证套利可行性：

由于息差套利监控数据来源均为模拟账户，需要进一步进行实盘验证，例如上图，经纪商USG实盘是没有USDMXN这个交易货币对的，无法进行对冲套利。





上图是IC与USG平台的EURUSD实盘套息，确实有息差空间存在。

潜在风险：

对冲货币失败，平台息差更改

预期年化收益率计算：

以EURUSD月振幅平均为500点计算。需要两个5000USD的对冲账户，各开一手。

首月月化收益率（扣除滑点手续费成本）：（2.68*30-21.5）/10000=0.59%

非首月月化收益率为：2.68*30/10000=0.804%

年化为：0.59%+0.804%*11=9.43%

扣除每个月入金手续费成本0.1%（平台决定，大部分0.1%,部分是免费出入金的）。预计无风险年化收益在8%~10%。当然我们账户都是美金结算，USDCNH的振幅也会影响到预期年化收益，USDCNH过去一年振幅在6.25~6.90之间，无杠杆情况下，会造成预计年化收益正负8%~10%左右的影响。综合起来，预计年化收益率会在-2%~20%间呈正态分布。

目前套利监控还在实时运行，希望可以挖掘更高收益率的对冲货币。



