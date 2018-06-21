小狼夏喜俊：1273压力很关键，决定日内节奏

这一生，无法重来。与其讨好别人，不如取悦自己；与其卑微恳求，不如洒脱放手。人有追求是好事，但要有度，凡事过则有亏，这是必然。生活不会如你想得那么好，但也不会像你想的那么糟，人的脆弱和坚强都超乎我们的想象。别总逼着自己向前，回头看看来时路，也是别样的风景。

每日开篇的鸡汤分享给大家也是熬给自己，愿终身学习成长，能够在健康，情绪，思维，关系，事业，财富中寻找平衡。

昨日的行情，我们提到的黄金原油的思路和注意事项基本全部兑现：

1.原油方面。

我们提到尽管上周五暴跌3.75%，一阴吞没了前面8个交易日的震荡反弹。但是大阴之后，周一早盘急跌不延续欧美盘V型反转收中阳；周二遇阻65.8关键位置，此位置前面67回撤64.3的0.618位置，周二冲高回落收了小阴线；昨天我们提到要注意65.5-64.5的区间整理，同时关注日线阴阳交替循环收阳的概率较大。

晚间EIA数据利多，行情冲高66.2回落，包括夜间也测试了一次65附近最终还是再度走高收阳。

2.黄金方面。

5个周，如果谈行情的话似乎只有上周五单日跌幅28美金算是有行情。其他单日波幅超过8美金的都少，单周波幅不过10-15美金，也够让人头疼的。每天盯着盘看的小散户不觉得，炒的不亦乐乎，跳出来一看今年上半年波幅不过90美金左右，细思甚恐。

昨日我们提到看空不追空，毕竟偏弱而非空头，所以亚欧盘震荡回落之后，晚盘我们还是坚持反弹1275-1276做空，果然抓获最高点，不过下跌来的要晚一些，凌晨之后震荡小幅回落，最终到了我们提到的1267位置。





今日周四，尽管这周行情波幅依然不大，截止目前高点1284，低点1267，波幅17美金左右，但是受上周五大阴放量的影响，本周还是空方控盘，行情整体表现弱势。但是鉴于中长期来看，我们认为1270下方没有太大空间，整体偏弱但是还是不要激进追空操作，反弹做为主。

今日行情重点关注1273，如果亚欧盘一直不破此位，那么晚盘找机会继续做空去看1262附近

如果亚欧盘反弹突破1273，那么今日关注1276-1267的区间，冲高回落走势

另外白银16.2-16下方基本没有空间，关注周线16.1-17.3的区间整理，纸白银3.4下方以及现货16.2以及下方都可以布局多单

原油又是阴阳交替震荡式上行，本周依托63.4-64.2-64.8附近形成支撑不断走高，日线上表现阴阳交替循环。

那么今日重点关注66上方压力，以及下方65.2附近支撑，暂时今日的操作思路关注66.3-65.2的区间

以上观点和看法只是小狼个人的投资感悟，不构成投资建议，投资有风险，入市谨慎！



