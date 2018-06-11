小狼夏喜俊：黄金空做整理，原油多看循环收阳

人太闲，真的有很多弊端。当然也不是说，一味地忙，就是好事。太忙的人，所有时间和精力，都被工作，压力，负荷严重压榨，即便腰缠万贯，生活亦是毫无质量和乐趣可言。所以要学会给自己适当松绑， 不是一味的无事可干，也不是什么不做，而是要学会张弛有度，能在纷纭复杂的琐事外，给自己的身体和心灵，一个缓冲的空间和时间。

美联储年内的第二次加息即将来临，6月14（本周四凌晨2点），被大家炒作和期待的关键时刻终于到来了。黄金走了5个月的日线高位区间整理，而最近2个周更是窄幅小区间整理，能否借助本次事件引发大的突破，也是市场非常关注的。

1.近两周的黄金走势幅度小，来回的区间反复整理，上上周高点1307，低点1289，非农周消息集中但是全周波幅18美金。而上周高点1303，低点1290，全周波幅10美金，日线三根十字星，两根纺锤小阳线。

周线小阴小阳交替，对这种行情解读倒是没什么太多可说的，区间不规则，高低点关键支撑虚破不延续。我们给大家总结和提出了几点操作注意事项：1.中间价格不入场，容易误扫出局。2.不要追涨杀跌，往往是碰到关键位置虚破不延续，追单很被动。3.用了趋势行情的顺势思路，去做单一的方向，看似求稳，实则把简单行情想复杂了。 4.猜测突破，过于主观思考，错误解读和定位强弱。

2.原油相对来讲波幅就要大一些了。前面72.8做顶展开一波空头回落，三连碎阳之后连续放量大阴线到位65.8，而后价格反弹修正65.8到68.6，随后第二次空头放量下跌68.6到64.2，然后上周陷入了低位整理，日线阴阳交替震荡反弹。

原油大方向中长期看涨不变，短线日线调整72.8到64.2幅度上来讲差不多了，所以下方空间不大，注意低位整理反复之后行情再度回归强势多头。





2015年第一次加息至今，黄金技术面周线依托1046-1123-1205-1236震荡上行，那么这次的下破1300，我们前期就反复多次提到下方没空间，预期底部区域就在1280-1270区域。而且消息面本身，截止目前的前面6次加息，前面有5次是黄金直接做底迎来一波趋势行情的，小的今年3月份50美金的涨幅，大的2015年12月那次加息黄金上涨230美金左右，而只有一次是加息之后行情跌了2星期之后做底企稳。所以大思路，本次无论是否加息，中期引起黄金 白银 上涨这点我还是比较看好的。

日内短线暂时还是不做过多猜测和解读，继续关注1301-1290附近区间整理，小区间1301-1295，大区间注意下1302-1291，区间内高空低多

原油短线日线阴阳交替循环震荡式上行，周五我们就提到做空看回落收阴。早盘给出的66.1空，欧盘到位65.4，晚盘反弹66.2之后尾盘出现急跌放量又到65.2，成功收阴。那么今日考虑循环收阳的思路，依托55看多。

操作上65.5-65.3区域都可以做多，止损65，目标66.2-66.7

以上观点和看法只是小狼个人的投资感悟，不构成投资建议，投资有风险，入市谨慎！



