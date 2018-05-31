小狼夏喜俊：五月最后一天，值得围观

生命来来往往，没有来日方长。不要说“以后”，不要说“改天”，请珍惜“现在”！我们一直说，明天和意外不知道哪个先来。你是否能真正体味这句话的深意？我们能做的，就是每天拥抱爱人，每天拥抱孩子，每天对他们说一句：谢谢你能成为我的家人，我好爱你们。别想把最好的留在最后，也许那就是一辈子的错过。

5月最后一天，也是本月最后一个交易日，结束之时还是来简单复盘回顾下5月黄金原油的行情：

黄金：月线又是一根小级别的阴K线，高点1326，低点1282，全月波幅44美金。周线表现则是阴阳交替的震荡回落形态，日线上则是两个类似的形态循环。月初的1302探底低位整理，然后冲高1326回落，走了一个1326-1282的主节奏下跌基本是全月的主节奏波幅，然后月初又是一个1282到1307的震荡反弹，和前面的形态走法结构完全一致。基本上保持了上半年的主节奏，除了春节前后的2个月行情波幅稍大，趋势延续性较强，完成了1236到1366的一波多头趋势，其余基本都是在整理。日线四个月的高位区间整理，4，5月份的震荡回落整理。

上周五冲高1307回落，行情走法完全符合我们的预判，先是周四依托1295-1293做多看上破，然后周五锁定1306-1307做空看回落。周一也是一根如期的小阴线，周二来回过山车洗盘整理十字星，昨日探底回升的小碎阳。这周走势也够纠结的。

原油：月线十字星收线大概率，上半月依托67洗盘式震荡走高72.8，然后高位做顶急跌，日线三连阴之后出现两根放量大阴线。本周二低位区间整理小阳之后，昨日中阳反弹，整体还是走了周线月线大级别多头趋势之下的短期调整行情，调整幅度不会太大。





美元95附近遇阻回撤，行情昨日中阴回落，很符合前期我们提到的思路。这波89上来的多头反弹95应该是最后一道阻力，如果突破美元后市将回归强势，但是我认为这种可能性较小。而不破，将走周线大区间整理。另外昨日的ADP和GDP数据显示，都是利空美元利好黄金，所以我们看到黄金亚欧盘震荡回落探底1296之后震荡反弹，日线最终录得碎阳。

那么对黄金的思路和态度，我认为1306-1308不破依然不能考虑反转走强的问题。所以暂时还是先考虑1305-1296的区间整理思路。

今日亚欧盘回撤见到1297-1296可多，止损1291.5，目标1302-1305

上方1304-1305附近是否可空，临盘观察等信号

原油昨日突破区间整理，中阳反弹。重点说下68.6-68.7压力的重要性，此位置是72.8回撤65.8反弹的0.382黄金分割线位置，所以预计此位会有所调整，那么日内下方注意67.3-67.2的支撑。

操作上68.5附近给到可空，去看67.8-67.3 下方给到67.3-67.2可以考虑做多

以上观点和看法只是小狼个人的投资感悟，不构成投资建议，投资有风险，入市谨慎！

昨日操作原油提到偏强整理，关注67.2-67.6的压力，但是没有跟进多单，只是规避了风险。而黄金亚盘观察，美盘前后给了1302-1303空单，尾盘1300附近调仓出局。



