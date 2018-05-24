小狼夏喜俊：黄金低位整理第7天，做多看上破

生命是一种回声，你把善良给了别人，终会从别人那收获善意。无论你对谁好，从长远来看，都是对自己好。真正的善良，就是行善而不扯起善良的旗帜；就是风光霁月，暗室不欺；就是积德无需人见，善意匡如清流。

周三又是一个虚破冲高回落的来回整理行情，日线继续十字K，这已经是第6个交易日连续围绕1296-1285区间整理了：

上周二大阴放量之后上周三亚盘反弹冲击1296回落，晚盘测试1286反弹十字星；周四1294-1285区间整理十字星；周五探底1286未破新低未破和午夜反弹1294，日线阳十字K；本周一亚盘单边回落，欧盘出新低测试1282，晚盘碎阳反弹又到1293，日线长腿十字星；周二昨日1288-1296区间整理阴十字K。昨日亚盘承压1295小幅回落，欧盘测试1289反弹出新高去1298.5，美盘回落探底1288继续反复。

这波行情我还是要给大家重点类比和介绍前面1318-1308的区间整理：

1.都属于放量下跌之后的反弹修正行情。2.主节奏是震荡反弹价格修正，但是显示区间来回的整理反复，6个交易日的十字星窄幅整理之后上破。3.上冲之后展开空头的再次回落。





这波整理其实我们也看到了1296-1285的区间整理，但是操作的不太好，要么点位尴尬，要么利润没有及时把握。而前面1318-1308那波整理我们基本完全抓完了节奏。从目前的形态来看，非常相似的走法和结构，而且美元昨日冲高94.2这是前期2017年12月份的高点，预计会有所回撤。另外就是黄金低位整理6个交易日了，上次也是第7个交易日变盘，周四上破，周五冲高回落，那么今日我也是同样的思路考虑后面两天的行情。

美元前高遇阻的短线回落，黄金形态循环，历史重演，低位整理反复第7个交易日的变盘口

今天1295-1292区域做多，止损1288，去看1302-1305 明日重点看1307-1308的冲高回落行情

原油昨日亚欧盘震荡回落，欧盘长时间围绕71.7附近低位整理震荡反弹，晚盘冲高72.1附近，借助EIA的利空，急跌71.1附近，尾盘走整理。日线双阴，打破了近期的形态结构。

短线原油重点关注71.3-71附近支撑，守住此位不破后市依然有机会反弹出新高，跌破防止短暂的价格回撤修正

风险提示：以上黄金原油分析思路和操作建议仅供参考，仅代表个人对行情的看法不作为操作依据，投资有风险，入市需谨慎，希望投资者根据自身情况量力而行。



