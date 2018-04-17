小狼夏喜俊：黄金偏强反复洗盘，今日关注1353

黄金周一小幅震荡反弹，美市盘中最高上探至1351附近，金价运行在1340一线坚守，但仍受阻于1351的强阻力位。由于市场上周预期美国将在周末对叙利亚发动袭击，因此在美国果真在周末采取行动后市场反而波澜不惊，但金价走势震荡加剧。

黄金上周在连续三天的碎阳上涨后出现放量拉升动作，单边大阳线涨幅最高25美金，最高至1365年内高点附近，凌晨遇阻快速下跌，第二天延续弱势放量下跌收录高位吞没阴线。我们对行情近期的走势定义仍是日线级别大区间震荡格局。

在此后的三个交易日内，黄金运行走势并非顺利，不间断的反复洗盘动作，日线上依托均线震荡上涨，但这不是定义强势多头的标准，既然是震荡行情就要以震荡的角度思考。





昨日的走势跟上周五有些类似，亚欧盘过山车急跌慢涨整理，美盘前探底偏强反弹，在震荡洗盘行情看似无规律的走势中，我们则参考前面交易日的形态，首先考虑今天是否也是如此。

关注亚盘走势情况，如果先行震荡上涨，上方关注1353附近压制情况，此位置是1365下跌至1333反弹调整0.618水平位置，盘面反弹上涨第一次测试守住不破，我们有必要做一次空单，下方目标看1345-1343支撑情况。如果走势有变化，我们再择机调整思路。

原油五连阳之后转阴，短线高位整理 关注66.2-65.8区域支撑



