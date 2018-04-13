小狼夏喜俊：黄金亚盘反弹调整再空，今日看整理

任何时候，一个人都不应该做自己情绪的奴隶，不应该使一切行动都受制于自己的情绪，而应该反过来控制情绪。无论情况多么槽糕，你应该努力去支配你的环境，把自己从黑暗中拯救出来。----《一生资本》

昨日黄金原油行情复盘回归：

黄金：对于周三周四黄金的行情，尽管我们把握的还算可以，周三一路1342-1340多，1353-1352多，隔夜1358挂多，周四昨日1348-1349空，1345加空整体来说还是跟到了行情的主节奏。

但是这种走法，这种行情不得不说很刺激，要及时的认怂和服输。尽管头天晚上你还信心满满的看多头趋势展开，第二日也要临盘做出调整，否则陷入了过度主观之中就麻烦了。

碎阳慢涨3个交易日，周三出现单边大阳线涨幅最高25美金，午夜凌晨2点急跌，昨日又是一个连阴的大阴线，跌幅接近20美金。行情打破了三个月的三角整理，但是重新开启了箱体整理。

原油：日线三连大阳而且突破前期66.6高点之后，奠定了周内强势格局。昨日探底回升小阳线，整体行情高位偏强整理，小时线收口，昨日67.2-66.2附近来回过山车反复。

强势修正行情，拉高之后的高位区间修正，整体偏强，主多操作关注区间整理。





黄金四小时65日趋势线持平，周三的强势拉高未能得到延续。昨日我们也提到1349日内关键，跌破防止进一步回撤，而且晚盘指出如果失守1342将继续回归日线大区间整理。

4小时连阳之后连阴回落，日线大阳大阴循环交替。日内偏整理，亚盘先看反弹力度，关注1340-1341压力，日内极限反弹压力位1345附近，下方注意1332-1331支撑，其次1327-1328附近。

亚盘先观察反弹力度，欧美盘寻找入场机会。

原油高位整理，强势多头的短线停顿修复。小时线收口，昨日区间来回整理，日线探底回升小阳线。今日继续关注这个区间内高空低多操作。

下方66.3-66.2可多，止损65.6，目标66.8-67.3

上方67.3附近可空，止损67.7，目标66.8-66.4



