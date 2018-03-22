简介。

最 旧 现在贸易商 市场 外汇 指标 创建 其他市场 - 市场份额的其它时间 有相当单调趋势和报价不如 非常 挥发物 因为它是现在，当趋势是稳定的趋势方向的价格变动并不存在。因此，几乎所有现在 有指标阿森纳是不是非常适合于交易 市场 外汇 和 它并不反映这个市场的关键点的状态。对于市场环境技术评估 外汇和摆在首位所需的工具，他们的报价，它可以检测的贸易模式是潜伏标准重要的历史的统计分析指标（与交易平台MT 4提供）。

其中的一个，提供了深刻的统计分析工具SPP是一个指标是，在分析的基础上， 来自年轻的时间大阵列数据的帧中 实时预测未来的较旧的时间框架的价格的最可能的值，并计算边界的置信区间的这些值。





1。 命运 指示器 SPP。

随机过程的数学预测方法预测未来价格的最可能的值，并预计将有一个置信区间。

SPP 很好的 指标 作为对长时间播放和黄牛（见。 屏幕截图 ）。观察对小的时间帧中手动交易模式的指示SPP指示器和紧随其后的确认仅仅是惊人的。该指标 - 的梦想贸易商 所有时间 存在 货币 交易所。

2.概念 工作和如何 应用 SPP。

需要预测的统计特征 是 数据阵列最小时限- M 1至 M5-H4为M5 d 1，M和W 30至MN。如果，例如，对预后计算 时间表 H 4，阵列处理240以上，如果预测是基于 改善在所使用的算法预测的准确度 的 H 4 teymfreyma的历史数据作出 SQRT（240）〜15倍。因此，在安装之前在图上指示SPP以加载第一个故事所需的任何工具（选项卡服务/报价归档）该仪器的报价。 该指标适用于所有的时限，除了 M 1。 随着时间框架图的可信度 最高人民检察院 增加。 用于计算预测的数学算法是专门技能 作者。

另外，最有可能的预测点的位置（用星号六角说明）SPP 计算 边界 置信区间 对于预测。 因此，使用两个标准差（可选«号码 的 标准 偏差 »） 当所述指示符指定其中未来价格下降的概率的信道的正确应用 95％。

SPP 指标 预测未来，从已经出现建立了自己的“统计涨落”的价格。预测算法不能明显考虑到引起的重大事件价格有很强的影响尚未发生，如突发新闻等。 因此，这 是不正确 使用 SPP 预测 前产生重要的新闻和释放后立即（最好是等待减少波动性）。

然而，在指示器SPP的设置设置为M5（ Length of forecast in bars = 5）3个标准偏差（ Number of standard deviations= 3）在边界处计算出的置信区间可以非常正确曝光延迟（Buy_Stop和Sell_Stop）顺序之前新闻媒体提供的消息正确的交易。

所述指示器具有适用于预测的状态工具模式三个预测算法：（1）的趋势，（2）高挥发性和（3）平坦。预测模式中的选项的下拉列表中选择 Choose market mode 。

3.设置指示器 SPP。

Length of forecast in bars （1-60为M5-M30，1-20为H1-MN） -的被制成预测条的数量。

Number of standard deviations （0-10） - 从在预测的信道的最可能的值的标准偏差的数量。

Choose market mode - 预测工具的当前状态的选择。 价值观：« 趋势»，«高波动性 » 和 «平»。

» Global indicator shift （以估计预测 ）（1-300） - 移 指示器 为 评测 质量 他的 工作。

）（1-300） - Dimensions of markers （星号）尺寸（1-5） - 大小标志物预后显示的像素。





4. 截图。

图像 AUDUSD 5分钟。预测从过去的数据进行 历史时刻“没什么负向转变”，使我们能够估计 预测的质量。 预测是在一个模式下进行 «高 波动 »。

预测40巴，移位0巴。



预测40条，40条转移。



预测40巴，80巴移位。



预测40巴，120巴移位。



预测40巴，160巴的移位。



预测40巴，200巴的移位。



预测40巴，240巴移位。







预测40巴，280巴移位。











