PS:这是我前几年写的一篇日志，现在读起来，依然有意义，可惜的是我一直也没真正按照这篇日志中写的去做。

每个到市场上交易的人，都希望盈利，但事实上大部分人都是来给成熟的交易者交学费的，无论经历多寡、无论学历高低，更无论相貌美丑，都很难在交易主场上保证盈利，交易市场似乎并不特殊青睐现实世界中的“成功人士”，目前还没有一种数学模型可以真正地预测到市场的走势，因为从统计学的角度来看，数据模型是基于累积知识而完成的，而市场的走势就是用来打破的，黑天鹅事件时有发生（前面走过99只鹅都是白的，第100只鹅还是有可能是黑的）。如果真有一种模型可以保证盈利，那人人都是巴菲特了。既然没有一套放之四海皆为准的交易程式，那我们的主观判断就支配着我们的交易行为，而我们的主观判断是有大量错误的，这也就产生了主观性风险。而要降低主观性风险，就是要少犯错误，那么这些错误是如何产生的呢？我们只有找到犯错的原因，才能更好的改正和规避这些错误。

造成错误的原因有很多种，归根结底还是因为盲目和浮躁引起的。是人性弱点所致（建议看看卡耐基的人性弱点这本书）。而我个人似乎对现代文章很不感冒（读不懂、记不住，觉得它说了一大堆话，也不如一句古文或偈语来得深刻），既然交易也是生活中的一种行为，而古代先贤又早已把人生的道理阐述清楚了，那我们完成可以从传统文化中寻找到答案。

大学中讲：知止而后能定、定而后能静、静而后能安、安而后能虑、虑而后能得。这段话的含义我这里不再赘述，应用到交易行为，它实际已经为我们指明了方向，首先我们要有一个目标，盈利目标也好、资金管理目标也好，总之我们要首先有计划，然后静下心来，仔细思考、进而完成我们的目标。这个看起来很容易做到，但实际上我们交易时又有几人能做到，我们更多的是随着价格的波动而心神不宁、焦虑烦躁，怕错失交易机会、怕亏损、怕不能在最低点入场多单、怕不能在最高点入场空单、怕赚不到更多的利润... 总之，就是不能气定悠闲地享受交易的乐趣。什么定、静、安、虑，操作起单子来，全部九霄云外去了。为什么会这样呢？总是说到做不倒。仔细想想就是人的弱点在作怪。

佛学中讲有五毒困扰着我们每个人，即贪、嗔、痴、慢、疑，它们对应着贪心、嗔怒、痴迷、骄傲、猜疑等多种心理状态，再看看我们上述行为是不是由贪心、猜疑、生气等原因造成的，我们所犯的错，也无外乎这几个心理所致，其中尤其以贪心为最，总是想博取更大的利润、总是患得患失、总是害怕丧失最佳机会... 这些无一不是贪心引起的。既然我们进入交易市场，赚取利润本没有错，但如果不切实际的、盲目地、靠想象去交易，只能是事与愿违。老子讲：知足不辱、知止不殆。如果一味地贪婪、而又没有目标、不懂得适可而止，等待自己也只有失败了。那么佛家既然提出了五毒学说，有没有应对方法呢？有的，那就是"戒、定、慧“三学，简单来讲，就是由戒入定、由定生慧。戒当戒律讲，可以简单解释为首先自律、而后能定下心神、进而产生智慧。因此，在上一篇日志中，我们说自律是一切的前提。

我们都知道：知小而谋大，身轻而任重的结果往往是事与愿违，结局并不好。但是在交易市场上我们却常常不量力而行，配比了相对资金而言比例过大的仓位，导致风险放大，进而影响了心态，从心理博弈的层面来进，使自己处于了劣势。资金管理实际上是风险管控的重要组成部分，而风险管控是交易中需要放在第一位考虑的。

我们知道了犯错的原因，就可以制定一套方案来规避它，首先，我们要从心理上解决这些问题，修炼自己的心性，其中的法门就是自律，不违背操作纪律、既不妄自诽薄，也不盲目自大，更不要定过高的目标，因为上下相倾、福祸相依，风险与收益总是成正比的。其次要控制好仓位，掌握一两种技术分析方法，逐渐形成自己的交易程式，固定止损，增大收益。

自律+较小仓位+造合自己的交易程式=长期稳定净收益。



