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【老李VS淘金】 2014年10月9日 金融投资指南

每日行情讲解

昨日国际金价,昨日国际金价1208开盘后最低到了1204附近后拉升，最高到1223附近，最后回踩1220收盘，收中阳线，昨日涨幅11.95美金。

从日线来看，金价突破8日均线在1209附近的压力后开始走高最高突破到1223附近到达我们设定的突破后目标，后遇到布林中轨在1226附近的压力未能继续突破，今日重点点位1226压力和1209支撑，MACD继续保持多头动力状态。

从四小时看，金价站上89日均线后受阻，8日均线继续向上运行到达1214附近，也算是一个支撑，MACD暂时保持拉升状态。

综合来看，金价暂时保持多头的动力，现在有回调需求，第一支撑1214 和第二支撑1209附近可以做多 ，1226附近可做空，都要带好止损，如突破1226压力金价目标1260附近。

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操作指南

黄金投资

1224-26区间做空 止损1228 目标1214 1209

1214和1209附近做多 止损 1207 目标 1224 1226 突破后回踩做多 目标1260

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