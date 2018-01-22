小狼夏喜俊：黄金周初先看1345-1324的区间

很多时候，学识、财富并带不来生活层次的提高，好的情绪，才是一个家庭最大的福气。当你深陷情绪的泥淖之时，就是在亲手将自己的生活层次一步步拉低。这样的例子有很多。有些人在工作上不如意，就把低落的情绪带到家里，不仅影响了家人的情绪，连自己的生活质量也要大打折扣。有些人总是喜欢在鸡毛蒜皮上钻牛角尖，本来一笑而过的事情，结果搞得大家总是不欢而散。坏了感情，也连累了自己的生活。真正懂生活的人，一定是有能力控制自己情绪的人。

上周黄金行情简单回顾：黄金整体1345和1324的21美金高位反复整理，周一周二冲高回落探底回升纺锤K线，周三过山车放量中阴，周四十字星，周五企稳亚欧盘震荡反弹，美盘小整理收阳，周线五连阳之后纺锤阴。一个洗盘紧跟一个洗盘。1236的快速做底反转，碎阳慢涨到1326之后，陷入了两周的阴阳交替洗盘整理。多头趋势停顿，高位反复。上上周四突破，周五急跌探底回升中阳收盘，但是本周依然未能延续这个强势，而是持续的高位反复整理。

持续的反复高位洗盘整理，目前市场多空观点各据一方：

看多者认为：周线五连阳，这轮多头走势极强，不管阴阳交替的横盘整理，还是上周的反复都是多头趋势的停顿和价格修复，后市继续看涨。尤其上周的周线小阴，五连阳之后跟随小阴线，典型多头趋势修正行情，本周继续看大概率收阳线，突破1344-1345去测试1357和1375的近几年高点。

看空者认为：多头已经明显乏力，经历了碎阳慢涨的趋势多头实体部分，外加阴阳交替洗盘停顿，突破多头加速最后的疯狂之后没有延续走高就是缓慢做顶的阶段。而且周线虽然五连阳，但是1375-1357-1345的下行趋势，也足以看出1345的关键性。同时日线级别也出现了回调信号，1345短周期的小双顶，外加日线高位黄昏之星K线组合，和上周五反弹二次冲高不破新高。认为行情即便中期不见顶，短期展开调整，去1312和1292也不是不可能。





受周末消息影响，美国部分政府关门，周一开盘黄金小幅跳空高开，但是影响不大。整个行情依然处于明显的多空对决，周线整体看强，日线偏调整，短周期1324-1344的区间整理。这周我们的整体思路，目前依然无法直接确立行情是周线单阴调整之后直接走强转阳，还是短线回调。但是我们周初可以先重点观察1345-1324的区间整理，突破之后相对方向会明朗些。

周一开盘，小幅高开影响不大。今日短线我们重点先看1338附近压力，其次还是1344-1345压力。而下方我们需要注意1325-1324的支撑，其次就是1317-1316支撑。

今日亚盘依然不要着急，先观察，亚欧盘如果持续不破1338我们欧美盘做空，去看1337-1325 而如果突破1338，我们考虑跟多去看1343-1345

另外首次测试1325-1324依然可以考虑做多看区间

原油同样是周线连阳之后单阴调整，整体周线看强，这周支撑63-62.6，而日线的短线调整上周同样来回反复，那么本周到底是走周线强势，还是日线回落也需要进一步观察调整



