小狼夏喜俊：你的意外我的预期，早盘1254继续做多

你又意外了，不是加息了吗，美元怎么跌了，黄金怎么涨了？

你的意外不过是我们的预期罢了。我想你没有关注我们每天的分析和视频讲解；我想你没有关注我们每周周评思路的整体预判；我想你没有看到我们加息前行情拉高1299我们定义为诱多虚破看加息之前的空头行情，坚决看下破看探底；我想你没有看到我们上周周评就提出本周布局波段多单；我想你也没看到昨日我们博文提到加息之日就是见底之时，你估计也没看我们的视频讲解。或许，还有一种可能，你看了，你没信，信了，你不敢执行。

前行的路上，与谁结伴同行很重要。记得收藏关注博文，每天查看思路分析和视频讲解，对你的投资一定会有所帮助。

北京时间周四（12月14日）凌晨03:00，美联储宣布加息25个基点，将联邦基金利率从1%-1.25%调升至1.25%-1.5%。美联储决议宣布之后，美元指数短线下跌，黄金白银大幅上涨并刷新一周高位：现货金银飙升至一周高位，金价一度涨超1%，白银涨近2%。众多人的意外，金银不跌反涨，不过是走了我们的预期和计划的行情。

1248-1246多单成功到位第一目标位1257，昨日最大的遗憾1240没有布局多单。我们看好反转，看好拉高，但是对于做底方式不确定（1.直接V型反转变盘 2.急跌之后反转 3.续跌1-2周之后反转见底）尽管我也比较看好1和2的做底走法，但是直接跟进风险有点大，最终还是选择了上破跟进。





我们对当下的行情做几个预判和思考：

1.1236既有可能形成本轮多头的底部，也是未来2018年的新一轮多头趋势的起涨点位置。

2.四小时底部信号确认，反复低位整理2-3个交易日之后才展开上攻， 但是日线级别还没有完全企稳，所以短线会开启一个缓慢筑底的过程。月内高点1280，低点1236，暂时不看好直接展开大多头，但是月线预计下影线。

那么我们后面要主多操作了，低位整理反复2-3周之后看好多头加速井喷行情，中长线目标先去看1330-1345的去年高点附近

短线1248-1246隔夜多单1255-1257减仓之后，带1248止损，尝试波段，一旦突破1264-1265成立，可以中线持仓

短线早盘1254-1253继续做多，先看隔夜行情的顺延，目标短线1259-1263

（以上思路和看法仅代表个人观点，并不构成操作建议，仅供大家参考，投资有风险，入市需谨慎）



