小狼夏喜俊：凌晨3点加息策略发布，我陪你熬夜

那种在来来回回行情中的煎熬，那种隔夜反向跳空的痛苦，那种把生活费都亏掉之后的无助，那种看对行情赚不到钱的自责，那种刚一平仓行情就启动的遗憾，那种看到别人赚钱自己却赚不到钱的郁闷，那种固然坚守却依然惨淡的悲凉.......在没有经历若干轮回，没有大彻大悟现货本质的和规律之前，快乐始终是短暂的，而痛苦却是持久的。

2017年的第三次加息，近3年的第5次加息行情，就在今晚凌晨3点，不容错过，但是也要讲究策略和方法：

先说美联储近三年的四次加息前后黄金的表现：

1.2015年12月17日第一次加息，加息前黄金主走1190-1046的大空头末尾行情，加息之后当日下跌20美金企稳反转，迎来黄金历史底部结束熊市行情。

2.2016年12月15日第二次加息，加息前黄金主走1338-1130的大空头行情。加息之后急跌而后反弹低位整理2-3个交易日迎来底部，展开200美金单边多头行情。

3.2017年3月16日第三次加息，加息前黄金主走1264-1195的多头调整行情，加息之后立即见底反转，迎来1195-1295的多头趋势行情。

4.2017年6月15日第四次加息。加息前主走1296-1295双顶的空头回落行情，加息之后冲高1280继续回落，2-3个下跌到1205之后迎来底部，展开多头。





这次加息预计公布时间2017年12月14日凌晨3点，市场目前预期加息已成定局。我们来看下几次加息前后对黄金的影响：

a.加息前，炒预期，黄金都处于空头行情之中，尤其加息前一周基本都是下跌行情。

b.加息后，或V型反转直接见底开启多头趋势，或低位整理或者续跌一段之后迎来多头趋势，买事实。

所以综合技术面2017年全年偏多整理，以及美元整体年内主走空头，加上基本面的过往形态循环，我个人还是比较看好反转的，但是至于做底的方式不确定，（1.直接V型反转变盘 2.急跌之后反转 3.续跌1-2周之后反转见底），但是我个人认为1和2的可能性较大，所以我们可以考虑点位多单和突破多单两种手法

也就是点位单可以考虑1230-1228区域做多，而突破单只要突破1248就可以跟多，上方关注1258-1264



