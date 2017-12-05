梅姨赴宴谈判无果，英镑高位受阻

投资李哥

2017/12/5 10:08

技术面：

黄金最近陷入窄幅震荡，昨天下幅反弹，收线小阳带下尾线，macd构出底部，26均线走平，收盘价位于1275支撑位上方，形态上看今日将继续反弹，可逢低做多。

欧元昨天再收小阳线，有点高位强势状态，但仅管如此，macd任然居于0轴下方，同时欧元价格也没有突破上方阻力，所以还是不敢冒然做多的除非破了1.1915以后再结合macd，看情况了。

英镑昨天可是活跃了，上蹿下跳的，最后收出了两头都是长影线的小阴线，但有一点可以明确，收盘价还是位于阻力1.3492下方的，同时macd形成了死叉，今日可以逢高做空了。

日元昨日大阴收线，跌穿了112.69，同时macd也形成了顶部结构，所以日元日内还是做空为主。

基本面：

汇通网讯——周一，英国首相梅与欧盟委员会主席容克进行午餐会议，此后发表联合声明，承认未达成协议。此前。美国国会参议院上周六投票结果通过了大规模减税法案，预计有望在今年年底前成为法律，将成为美国近30年来最大的减税计划，也将是特朗普执政以来的最大成果。

12月4日IMM外汇持仓最新一览；

① 截至12月4日交易日，欧元成交量为170139手，较前一交易日减少119251手；未平仓合约465091手，较前一交易日减少7273手；

② 英镑成交量为223158手，较前一交易日增加62716手；未平仓合约183067手，较前一交易日增加3559手；

③ 日元成交量为142590手，较前一交易日减少209553手；未平仓合约223431手，较前一交易日减少4134手

④ 截至12月4日交易日，加元成交量为74194手，较前一交易日减少84790手；未平仓合约139039手，较前一交易日减少698手；

⑤ 澳元成交量为75480手，较前一交易日减少72896手；未平仓合约132329手，较前一交易日增加2378手；

⑥ 瑞郎成交量为26497手，较前一交易日减少21806手；未平仓合约78109手，较前一交易日减少2257手

12月1日COMEX金银及NYMEX铂钯库存最新一览；

① 芝加哥商业交易所(CME)12月4日公布报告显示，截至12月1日COMEX黄金库存约890.6486万盎司，较上日减少6874.7盎司；

② COMEX白银库存约23926.1217万盎司，较上日增加217.9289万盎司；

③ NYMEX铂金库存约19.5033万盎司，较上日增加2036盎司；

④ NYMEX钯金库存约5.4083万盎司，较上日持平

美国股市昨日收盘情况：

道琼斯工业平均指数周一收盘上涨58.96点，涨幅0.24%，报24290.55点

标普500指数周一收盘下跌2.78点，跌幅0.11%，报2639.44点

纳斯达克指数周一收盘下跌72.13点，跌幅1.05%，报6775.46点

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阻力支撑：

黄金 1284.61 1273.35 欧元 1.1915 1.1756 英镑 1.3492 1.3293

日元 112.83 111.95 原油 57.93 54.05 美指 92.85 93.72

今日关注：

① 08:30 澳大利亚第三季度经常帐

② 09:45 中国11月财新服务业PMI

③ 11:30 澳洲联储公布利率决议及政策声明

④ 17:30 英国11月Markit服务业PMI

⑤ 18:00 欧元区10月零售销售月率

⑥ 21:30 美国10月贸易帐、加拿大10月贸易帐

⑦ 23:00 美国11月ISM非制造业PMI

⑧ 次日05:30 美国至12月1日当周API原油库存

⑨ 待定 美国参议院银行委员会就提名鲍威尔担任美联储主席进行表决

1、 黄金 1275.09 企稳 做多， 止损 1265.70 止盈 1284.9、 1291.2、 1299.04；

2、 黄金 1273.35 跌破 做空， 止损 1275.09 止盈 1270.17、 1265.26、 1244.48；

3、 白银 16.34 受阻 做空， 止损 16.41 止盈 16.22、 16.03、 15.21；

4、 加元 1.2682 受阻 做空， 止损 1.2698 止盈 1.2655、 1.2612、 1.2429；

5、 澳元 0.7593 企稳 做多， 止损 0.7469 止盈 0.7713、 0.7834；

6、 日元 112.69 受阻 做空， 止损 113.46 止盈 111.95、 111.21；

7、 欧元 1.1819 企稳 做空， 止损 1.2029 止盈 1.1756、 1.1622、 1.1553；

8、 英镑 1.3461 跌破 做空， 止损 1.3634 止盈 1.3293、 1.3214；

9、 瑞郎 0.9842 企稳 做多， 止损 0.9834 止盈 0.9885、 0.9985；

10、 镑日 151.9 受阻 做空， 止损 153.93 止盈 149.93、 147.9；

11、 欧日 133.92 受阻 做空， 止损 134.91 止盈 132.76、 131.7；

12、 原油 57.33 跌破 做空， 止损 60.7 止盈 54.05、 50.77；

13 美指 92.85 企稳 做多， 止损 91.95 止盈 93.72、 94.59、 95.04；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

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