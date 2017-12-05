小狼夏喜俊：黄金1280缺口压力，原油59防做顶

大势是天定的，认真顺势而为。宇宙永恒，天道平衡，变化循环，持续发展。ADP，失业金，非农数据，美联储年内第三次加息，以及2017年最后一个月的收尾，黄金反复整理两个月面临突破和方向抉择。看这些就明白，当下行情属于非常关键的时期和阶段，敏感时期，而我们从基本面和技术面综合来分析，对近期行情给出了这样两个预判，目前依然保持不变：

1.近三年的四次加息，2015年12月17号，2016年12月15号，2017年3月16号，2017年6月15号，每一次加息的特点我们周评进行了详细规划。加息前行情都处于空头之中，要么空头中途，要么空头趋势末端，这个就是典型的炒预期，毕竟加息短线利好美元，利空黄金。其次加息之后，行情要么直接V型反转展开多头，要么急跌或者续跌之后见大底反转。加上税改方案通过等近期美国的表现来看，12月份加息已定，那么加息前一周黄金的弱势或许也成了定局。

2.技术面，黄金三角整理和四小时上升通道交替反复，但是整体近两个月的整理都到了关键时刻，随时等待突破。周五暴涨冲高回落，周一开盘跳空低开，那么周内主空思路，本周大概率下破1270，甚至虚破1265-1260一线再反转大概率。

周一市场波幅并不大，黄金开盘跳空低开之后，一直围绕1275附近反复整理，欧盘小幅急跌1271位置，美盘再度陷入1273-1276的整理，日线小阴线。缺口暂时没有回补，行情没有下破1270但是也不属于强势。而原油方面，59附近双顶形态不得不考虑。昨日延续上周五59冲高回落继续震荡回落，四小时持续碎阴回落，日线中阴。黄金1274-1275空小利润，原油57.7-57.9空单到57.4-57.3获利。





黄金主空思路确定了，那就是执行。昨日跳空低开，缺口没有回补，反弹无力，但是也没有下破1270支撑，所以就是来回的窄幅整理。那么今日我们继续关注缺口1280附近压力，以及1276-1277压力，下方1267-1266支撑。

激进的1275-1276都能做空，止损1279即可，目标1270跌破就是1267-1266

如果稳健的可以观察，看1280附近的跳空缺口是否回补，回补还是要继续做空

原油整体思路，还是考虑59附近日线双顶形态，下方57-56.8的颈线支撑一旦跌破可以确立，4小时持续连阴，今日继续关注57.8附近压力，下方57附近支撑，主空操作



