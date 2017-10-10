ATM001产品详解

交易理念：

货币市场大部分时间都处在无序的震荡的状态，只有少数货币对（20%）会出现极强的单边行情， 如果可以将整个市场的货币对整合成一个K线图，然后进行马丁交易，达到相互对冲风险的效果。

技术分析：

针对Martingale交易法收益风险比不合理，我们重新制定了出场规则。

原先Martingale交易法V1.6版本：增加了全局止损资金，当所有货币对的亏损总和大于我们设置的阈值，全部平仓。以这个全局赢损控制的技术出发，V1.7版本增加了全局止盈资金阈值。

当工作区内的某个工作区处于高倍单，且行情突然反转时，我们选择继续持有该高倍单，帮助分摊其他工作区高倍单的风险。



如上图所示：USDCAD空头高倍单草草止盈，错失大批利润，但是其他货币对高倍单还在浮亏中。

规则制定:当一个货币对持仓大于4（设为外参）时，启动全局止盈功能，当全局盈利大于某个阈值时对多个货币对高倍单同时进行平仓，且不影响低倍单的照常运行。

优势：将同等仓位的货币对进行盈亏捆绑，只要其中一个币种出现消息，可以帮助其他没行情的货币出场。当货币对持仓没大于阈值时，还是按原策略执行，此时风险也比较小，

启动全局止盈会影响策略出单，所以选择不启动全局止盈。

劣势：各个货币对相关性很强，同涨跌，且阶梯式单边，这种本来原策略可以出局的高倍单会相互拖累，这里需要分散各个货币的交易权重，达到风险对冲的效果。

目前ATM001交易货币对有：AUDCAD,AUDNZD,CHFJPY,EURAUD,EURCAD,EURGBP,GBPAUD,GBPCHF,USDCHF,NZDUSD,USDJPY.保证各币种权重平均分配。

工作区：



