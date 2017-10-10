小狼夏喜俊：黄金1278上做多思路，今日看1292

萧伯纳说过：自我控制是最强者的本能。无论是学业、职场，还是个人生活，自律都是获得成功的最重要的因素。那些不放任、不沉沦，拥有强悍自我主宰能力的人们，一定都有铁一般的自律精神。

不谋万世者不足谋一时；不谋全局者不足谋一域；不谋全局者不足以谋天下。没有前瞻的行情预判和清晰的思路，跟着行情跑，偶尔的正确不过是运气罢了。而我们步步为赢，思路清晰，执行果断才能连赢不断。

1357的顶部回落结束前面2个月150美金的多头趋势，转而陷入空头回调，但是年内比较震荡多头式主节奏，所以我们反复提到这波空头跌幅有限。上周行情空头末端，又逢国庆中秋假期，行情波幅并不大，全周波幅22美金，而且非农当晚就波幅就有16美金。周一延续弱势整理午夜回落收小阴，周二窄幅整理反弹小阳，周三冲高不破再回落，周四双阳反弹之后再转阴，周五非农过山车探底V型反转。 连续5个周，我们给出了将近47单，止损8单，获利37单，收获满满，获利颇丰。

昨日行情如我们周评思路中提到的，1260做底可能性较大，周五非农探底回升V型反转，那么本周在无明显底部反转信号之前依然偏多整理。周一开盘直接强势拉高，亚盘从1275拉高到1285附近，而后欧美盘陷入了1285-1280的区间整理，我们亚盘观察，欧美先短空后多思路正确，1284空，1280出空反手多都有小利润。





今日黄金行情我们从几个方面进行思考：

1.前面1205的多头趋势，年内第四次多头上攻2个月涨幅150美金，1357本轮的空头行情截止目前5个周跌幅接近100美金。我们一直反复强调，年内主多趋势震荡反弹，所以回撤幅度不会太大，1278-1276 1268 1252关键支撑都要防止随时反弹企稳。中期，2017年的收尾我预计日线1350-1260大区间整理大概率。

2.短周期昨日亚盘单边上行，欧美盘窄幅整理日线连阳突破5 10日均线压力。短线偏强，所以操作上我们主多思路。

今日亚盘重点看1285-1286昨日高点压力，如果突破欧美盘稍微停顿或者回撤继续跟多去看1290-1292

如果早盘拉高不破1285-1286，我们注意关注1280-1278区域的支撑回撤接多

原油周五大阴线之后昨日低位整理反弹小阳，今日继续重点关注49.8-50区域压力，守住做空看收阴，下方本周关键48.6



