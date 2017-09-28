手工下单的最好助手EA不得不看

很多人用EA久了就会发现，EA确实有很多人达不到的优点，但也有很多不足，比如一个死脑筋，不知道变通，有时就差一点打到止盈就不不能智能平仓导致之后深套的可能性，不加仓的EA经常被止损，加仓的EA有时像是无底洞一样，而手工做单又很多恐惧，方向对了还好，方向错了又不想割肉砍掉，加仓呢又觉得还不如直接用马丁，锁仓对冲又不知道什么位置，又怕形成天地锁，到时多在高位，空在低位非常痛苦，这时怎么办呢？

都知道马丁 反马丁这两种加仓策略然后第三种策略知道的人非常少，不清楚什么是马丁或者逆马丁的朋友请勿拍勿扰,下面我用一张图来简单介绍一下这个EA下单的原理吧。









第一眼看这个图片可能会觉得有点像马丁，其实不然，这个出场的时候里面所有的单子会清掉，当你了第一单之后，即可开启本EA助手，方向反了一些的时候，EA变会自动反向加仓以纠正方向，之前的单子也同时持有，并自动调整止盈止损，而占用的保证金还是没有变，此EA不怕单边也不怕振荡，单边的话更好，要么你第一单方向对了直接盈利出场，要么EA反向后走单边盈利出场，直接两清，振荡的话更不用担心了，只是在里面的时间会久很多。下面有张图是本人最近做GBPJPY的时候使用了本助手，当于下了0.01手的GBPJPY多单，但进场之后没有涨，由于GBPJPY这个盘波动非常大，加上到晚上了，虽然单子小，但本人做单十分谨慎，于是加载了此EA便安心睡觉，以避免深套。





看这个单子，加载上这个EA之后，只用了不到两个小时便转亏为盈出场，当时的行情如果没有使用此助手，则打止损了，如果不设止损，要扛很久才回来，所以此EA适合人工下单之后，为了安全起见，开启之后让EA自动完成接下来的任务。

此款模型行情涨跌都能赚钱获利，因其独特的反手加仓理念所以是稳赚的，但是对于账户资金有一定要求，模型最好用于大数据的时候比如非农，美联储利率决议清初失业金 。。此EA不适合波动太慢的行情货币，像EURCHF这种波动太小的，最适合EURUSD,黄金 英镑 GBPJPY这些盘，要么经常单边，要么经常大幅度振荡的难以捕捉的行情，波动慢的行情我们手工或者随便找个EA都能对付，而对于单边和大幅度振荡的行情，此EA则是克星，放在里面就是安心！



