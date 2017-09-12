小狼夏喜俊：黄金1357做顶，今日做空看1312

专业交易者与一般投资人的差别在于，他们可以无畏无惧，不犹豫，不后悔，无保留，并且对自己的决定毫不怀疑地买进和卖出。他们能够如此信心十足地执行自己的计划，并不是他们有别人所没有的分析系统，而是他们学到了一种特殊的心理技巧，能够保持客观，冷静和不会鲁莽行事的心态。

昨日黄金原油基本完全符合我们的预判，思路完全正确：

1.黄金我们提到，周一开盘跳空低开，亚欧盘低位整理如果不破1334防止震荡反弹回补缺口再回落。而且中期结构，我们昨日分析和晚间直播讲课中都提到，1205-1357两个月的多头涨幅150美金短线回调大概率。亚欧盘持续弱势整理多次上攻1338-1339没破，晚盘我们调整思路看极弱延续，1336做空最终实现1330-1328的位置。凌晨之后下破。日线中***下破5 10日均线。

2.原油上周四高位十字星停顿，结束了五连阳局面，周五持续高位整理之后尾盘放量下跌，跌幅3%。而后凌晨震荡反弹，周一我们提到大***之后先看修正，高位持续横盘之后再度回落，我们47.7空单完美到位47。但是尾盘再度V型反转，稍微超出预计，短期不改来回整理思路。





今日黄金行情我们从几个方面思考：

1.中期来看，行情下破日线5 10日均线支撑，而且打破了1328-1326的前期关键位置。也就是1357附近阶段性做顶，结束1205多头展开回调的可能性较大。

但是还有一个问题，昨日1345附近的跳空缺口何时回补，还补不补的问题后期也要关注。

2.短周期，四小时低开之后两根十字星低位徘徊，而后晚盘震荡回落午夜出新低，持续4连***极弱。小时线也是单边震荡回落，今日的压力位1328-1332附近。

整体短周期回撤明显，日内我们继续看空做空不变，关注1330-1332压力位，守住此位做空不变，下方目标位1318-1312

亚欧盘我们参考1328-1330做空，止损1335，目标1320-1316

欧美盘如果下破我们反弹继续跟空去看1314-1312附近

原油昨日亚欧盘整理，美盘下探之后尾盘V型反转，日内先看48.3-48.4的压力，下方47.8附近支撑，短线反复强弱不明显，注意整理操作思路



