小狼夏喜俊：黄金长时间低位整理，防止拉高反弹

《战狼2》成了全民焦点，聚集了话题。票房连续刷新纪录，12天34.23亿刷新国内电影美人鱼创下的历史记录。有人说，这是中国军事题材的典范，有人被吴京的铮铮铁骨所感动，有人看了才明白护照的作用，以及祖国繁荣强大。也有人说，男人背后只有一个理解自己事业并且支持自己的老婆才会成功。但是我想说，吴京出道20年，一路跌跌撞撞不温不火，现在终于厚积薄发迎来了事业的春天。有多少人急功近利，目光短浅，又有多少人能够熬过20载春夏秋冬。

周一的黄金原油市场行情回顾：

黄金前面连续两个周的反复洗盘，我们已经多次强调和重复。1205的单根底部反转，和前面1180 1195 1214形态一样，1-2周的强阳拉高之后陷入停顿洗盘。行情强弱不定，阴阳交替反复，而且存在关键位置的虚破不延续，大阳大阴无意义，还有就是要么不动。比如上周一全天5美金横盘，而昨天全天3美金左右波动，这种幅度我想怎么操作都是被动，进场容易出场难。

原油则走的比较嗨，周线连续7周的大阴大阳交替背景下，注定了原油近期的大宽幅洗盘整理的主节奏。而日线自上周开始也陷入了短线的反复阴阳交替洗盘，昨日亚欧盘如我们提到的49.6-49.8未破而震荡回落，晚盘反弹测试49.4之后再度急跌反弹，过山车走势，但是最终日线还是收下影线较长的小阴线。





黄金短线的反复整理，但是我们发现一个问题，趋势行情中的横盘是时间换取空间的停顿修复，而整理行情的长时间持续横盘，要防止反复而不延续原有节奏。上周五持续高位横盘不动，非农放量下跌，而昨日同样低位横盘不动，我们去看弱势不延续防止反弹行情，昨日行情没动今日我们同样这个思路。

今日行情的压力位在1261-1263，如果突破62 63反弹幅度会更大些。而且这个低位持续横盘，并不是弱势的表现，我们还是要防止行情出现拉高动作。

如果亚欧盘持续低位横盘不动，我们欧美盘考虑1258-1256区域介入多单，破1253止损，去看1262-1263 压力位一旦突破将去1267-1268 当然也不会直接走强，还是会冲高回落反复

原油5 10日均线粘合，日线阴阳交替反复整理洗盘。但是我们发现大结构上年内55-53.8-52-50.4附近形成下降趋势线，所以短期上方遇到关键压力位。日内短线四小时形态收口持平，那么我们注意49.8-48.6区间整理，操作上区间内跑短线。

日内参考49.6-49.8区域做空，止损50.3，目标49-48.7

下方给48.7-48.6做多，止损48.2，目标49.3-49.5



