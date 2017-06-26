夏喜俊：黄金突破1259，反弹多头才能展开

上周黄金原油行情我们依然先做个梳理回顾：

黄金探底回升走势，1296的做顶结束了1214反弹的多头行情，1214的企稳虽然和前面1180 1195一样都是快速的顶底多空转换，但是碎阳慢涨之后放量拉高不延续，连续两个多周的阴阳交替洗盘整理换来1259-1296的加速上行但是多头却戛然而止。1296的做顶回落同样是二个周的持续连阴回落，上周第三周顺延下探1214之后出现双底反弹，同样反弹也是碎阳慢涨，日线三连阳。所以上周的黄金行情探底回升走势，周一1255的高点放量下跌，中途多次测试1241位置双底反弹，收盘1256-1257附近，周线十字星。

原油上周继续延续了52顶部的空头回落行情，第五周连阴，可见这波空头走势比之前的55 53.8的空头行情力度要大，运行时间要久。周处延续不断的放量下跌，周四周五出现小级别的反弹调整，整个日线空头排列，四小时下降通道保持完好。





黄金我们给大家讲解过，为什么自3月份以来行情走势顶底转换都非常快：年内1月份和2月份属于明显的多头行情，100美金。自3月份之后行情进入到洗盘整理阶段，日线级别表现为上升三角整理的宽幅洗盘，所以日线缺乏趋势的延续。我们看到不论是1264 1295 1296的做顶，还是1180 1195 1214的做底都是看似极强极弱的戛然中止。

短线结束了1296的连阴空头行情之后，快速进入到1214的企稳碎阳反弹。但是我们多次提到目前价格靠近了非常关键的压力位，1258-1259前期空头的关键支撑位，也是日线65日趋势线压力，所以想确立1241的双底展开强势反攻必须有效上破1258-1259。

短线操作偏强思路，但是不破1258-1259我们做多不可过于激进，要观察回撤企稳情况 日内注意下方1254-1253支撑，极限在1251-1250 而上方还是58 59的压力

原油空头周线五连阴，极弱形态。日线形态这波空头下来最多连阳反弹之后继续下行，那么周内到底是走短线反弹调整行情还是延续空头走势，我们需要进一步观察。目前价格到了43.3-43.2位置四小时下降通道线压力位，50.6-49.8-49-48.5-46.5-45-44.2-43.3压力位，而且日线刚好连阳反弹，所以今日非常关键。

如果行情有效突破展开，短线将出现空头的反弹调整行情，我们进一步去看44.2-44.8的反弹压力，而如果持续不破要防止再度回落。所以日内原油操作亚盘观察43.3压力突破情况，操作放在欧美盘。



