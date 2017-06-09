夏喜俊：黄金1283下继续空，原油防破低反弹

周四黄金方面，因欧洲央行不及市场预期鹰派，欧元多头惨遭暴打骤失1.12关口，美元大举反弹至97关口上方；此外，由于科米证词并未披露新的“杀伤力”细节，黄金遭受巨量卖单打压“飞流直下”，回吐了本周以来的所有涨幅。原油方面，因美国EIA原油及汽油库存意外大增的影响还在发酵，美元指数继续反弹，多家投行下调油价预期，原油期货收盘小幅下跌，维持在一个月来最低收盘水平。报收于45.64美元/桶，为自5月4日以来的最低收盘价。

近期的黄金行情用毫无延续性一点都不夸张。自1214反弹上来，四连碎阳逼空上行，直接扭转前期1295-1214的空头回落，单个底部反转形态，而后出现大阳放量拉高。随后展开了为期两个周的日线阴阳交替，虽然整体震荡反弹，多头思路，但是冲高不延续，下跌不延续的走法节奏实在反复厉害。借助非农强势突破冲高，一举靠近年内高点1295，后半周又是连续的两根收阴，看来六月份主多不变的情况下，多头走势要一波三折了。





黄金周三多次冲高未破1294-1295高点压制凌晨出现回落1283一线。周四亚欧盘震荡反弹受阻1287-1289位置，而后欧美盘下破1283-1284的重点支撑位（日线5日均线支撑，隔夜低点）确立1295阶段性展开调整，美盘更是放量急跌1272-1271位置。尾盘出现反弹，自非农1259低点反弹1295回撤的0.618黄金分割线位置就是1272附近。日内行情操作我们关注1294-1289-1283形成的短期下降趋势线，多头遭遇破坏，那么短线将继续展开调整蓄势为后期多头蓄积能量。亚欧盘反弹遇阻1283-1284不能突破，欧美盘看好继续下探1273-1272位置。

日内黄金操作亚欧盘反弹不破1283-1284，欧美盘继续做空看1273-1272位置

原油上周行情完全在我们的预判之内，52阶段性顶部确认，周初反弹不破0.618关键位置50.5-50.6都可以继续保持看空做空。上周我们50空到49，49.5空到48.8，49空到48.2-48，48.1空到47.3，一路完美抓获空头行情。本周继续延续空头思路，这已经是自52顶部回落以来的第三个周。本周周一小阴延续，周二午夜反弹收阳，周三借助EIA放量大跌，周四过山车探底回升纺锤阴。

周一布局的早盘47.8空扫损48.2出局，但是冲高遇阻48.5下降趋势线之后，我们48.1继续做空，晚盘到了47目标位，尾盘47.2还做了一个短多今日早盘到了47.6小利润，周二过夜47.3多单成功止盈48.3。昨日48.1空小利润。昨日行情也是我们预期的亚欧盘震荡反弹，欧美盘再度下跌的思路，不过反弹幅度只到46.2比我们预期的要小

今日关注45.8-46.05的压力位，早盘依然先看延续性下跌关注45.2-44.9支撑，不过本周最后一个交易日，早盘如果急跌破底，要防止反弹的思路