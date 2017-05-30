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Strategy Tester Report
纵横量化顺势到金字塔智能交易宝
NASDTrading-Demo (Build 1090)
|交易品种
|EURUSD (欧元/美元)
|时间周期
|1 分钟图 2015.07.15 00:00 - 2017.05.28 23:59 (2015.07.15 - 2017.05.29)
|复盘模型
|每个即时价格(基于所有可利用的最小时段的每一个价格的分形插值计算)
|经测试过的柱数
|628787
|用于复盘的即时价数量
|33793393
|复盘模型的质量
|25.00%
|输入图表错误
|0
|起始资金
|25000.00
|点差
|当前 (22)
|总净盈利
|51333.27
|总获利
|98114.28
|总亏损
|-46781.01
|盈利比
|2.10
|预期盈利
|3.73
|绝对亏损
|14835.90
|最大亏损
|27125.98 (72.74%)
|相对亏损
|72.74% (27125.98)
|交易单总计
|13757
|卖单 (%获利百分比)
|6745 (54.43%)
|买单 (%获利百分比)
|7012 (53.55%)
|盈利交易(%占总百分比)
|7426 (53.98%)
|亏损交易(%占总百分比)
|6331 (46.02%)
|最大:
|获利交易
|1746.36
|亏损交易
|-742.00
|平均
|获利交易
|13.21
|亏损交易
|-7.39
|最大:
|连续获利金额
|35 (1697.09)
|连续亏损金额
|25 (-666.85)
|最多:
|连续获利次数
|5294.53 (18)
|连续亏损次数
|-1408.34 (7)
|平均:
|连续获利
|3
|连续亏损
|3
附加的文件：
yo2015.7-2017.5392gr.gif 10 kb