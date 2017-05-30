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欧元测试

30 五月 2017, 10:27
jakechen
jakechen
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Strategy Tester Report
纵横量化顺势到金字塔智能交易宝
NASDTrading-Demo (Build 1090)

交易品种EURUSD (欧元/美元)
时间周期1 分钟图 2015.07.15 00:00 - 2017.05.28 23:59 (2015.07.15 - 2017.05.29)
复盘模型每个即时价格(基于所有可利用的最小时段的每一个价格的分形插值计算)
经测试过的柱数628787用于复盘的即时价数量33793393复盘模型的质量25.00%
输入图表错误0
起始资金25000.00点差当前 (22)
总净盈利51333.27总获利98114.28总亏损-46781.01
盈利比2.10预期盈利3.73
绝对亏损14835.90最大亏损27125.98 (72.74%)相对亏损72.74% (27125.98)
交易单总计13757卖单 (%获利百分比)6745 (54.43%)买单 (%获利百分比)7012 (53.55%)
盈利交易(%占总百分比)7426 (53.98%)亏损交易(%占总百分比)6331 (46.02%)
最大:获利交易1746.36亏损交易-742.00
平均获利交易13.21亏损交易-7.39
最大:连续获利金额35 (1697.09)连续亏损金额25 (-666.85)
最多:连续获利次数5294.53 (18)连续亏损次数-1408.34 (7)
平均:连续获利3连续亏损3




附加的文件：
yo2015.7-2017.5392gr.gif  10 kb