EA的出路——真正盈利的EA

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EA（智能交易系统）对于新的外汇投资者来说比较陌生。但对于外汇平台商和IB来说再清楚不过了，因为EA是他们的主要牟利手段之一。很多EA开发者为了赢得跟外汇平台商和IB（代理商））合作的机会，都会迎合他们去一些EA策略的变动。外汇平台商和IB的目的就是用EA来刷单，因为他们的主要利润就是大量客户的交易量，客户交易越频繁他们收益越高。
这样就形成了一个怪圈，交易量大的EA盈利自然会降低，盈利高的EA交易量自然就低。为什么会这样呢？我们来看看EA的盈利。EA产生的利润= 交易盈利 + 佣金。假如EA总利润为10，如果交易盈利为8，那么佣金利润基本就是2。如果要想佣金利润提高到8，那么交易利润就变成了2，因为EA产生的总利润为10。所以总利润不变的情况下，交易盈利和佣金是相互作用的。大家明白佣金是被平台商和IB拿走，客户只是拿交易利润。所以平台商和IB需要的是可以刷单的EA，而不喜欢单量少盈利高的EA。
我们曾经也是为了获得平台商和IB的合作机会，把我们的EA尽量提高交易手数。结果大家可想而知EA最终会亏钱。这样很明显违背了我们开发EA的初衷。我们开发EA的初衷是以一个交易者的身份去研发的，目的就是盈利。如果不能盈利，一切都是妄谈。
我们在经历了这4年的风风雨雨，还是回到我们初衷——盈利。我们不刷单只为盈利，不迁就平台商和IB，只为交易者做赚钱的EA，做良心的EA！
EA：EA-Expert Advisors智能交易系统是一套自动化交易的软件，是将成熟的交易策略写成电脑程序，由程序自动完成对K线图的分析，并在达到条件自动完成下单/平仓等一系列交易过程。
EA交易的优势：
1. 融合盈利系统的交易精华，把经过验证的交易策略用于实盘交易；
2. 克服人性中的弱点，避免情绪化操作；
3. 自动下单，自动适应价格变动和趋势变动；
4. 电脑24小时监控行情，无须人操作，你可以安心从事白天的工作；
5. 严格风险管理，绝无过量交易。
目前华尔街70%以上的交易都是由程序化交易完成的，程序化交易相对于手动交易有着极大的优点，有逐渐取代手动交易的趋势，是未来金融市场的发展方向。未来的交易员之间的竞争，将会是程序代码之间的竞争，是智能交易系统之间的竞争，谁的程序技高一筹，谁就可以战胜市场，获得额外的盈利。
EA的分类：
1、货币相关类
通过不同货币的相关性进行交易，此类EA的最大缺点是无法回测，你无法得知其模拟表现，只能通过观察实盘运行情况来考察其效能。
2、趋势类
最常见也是最成熟的类型，趋势类。最为主流的EA类型，一般根据各种指标和策略来进行出入场操作。
3、神经网络类
此类EA是近期刚刚发展起来的，所谓神经网络说白了就是模拟大脑的思考过程，并且对历史走势进行不断的学习。因此，此类EA是无法实质上的进行历史回测的，因为它已经把它学在“脑子”里了。此类EA是个新兴的品种，是否能够稳定盈利仍待观察。
4、网格类
网络类的特征一般非常明显，就是单子很多，而且浮亏非常大，单子都是止盈出场，好处明显：资金曲线异常平滑，盈利非常平稳。但是缺点也极其明显：一个大趋势就能让你爆仓，几个月的盈利加本金能在几天之内消失殆尽。不过对于大资金来说，使用非常小的仓位，还是比较安全的，另外配合定期出金的策略，也算是一个风险较小的方式。
5、剥头皮类
此类应该说是风险最小，盈利效率最高的EA了，它交易时间一般只有短短的几秒钟。但是它对平台点差和延迟的要求也极其之高，而且由于它异常优异的表现会吸引大批人在短时间内使用对，引起Broker的重视，以及一些其他原因，此类EA往往只能实现短时间内的暴利，无法长期稳定盈利。
6、综合类
其实很多EA都是综合类，有些EA虽然是趋势入场，却采用了及其激进的资金管理，放大了其爆仓风险。有些网格类EA采用了类Martingale的资金管理(马丁格尔法，类似于逆市加仓)，放弃了市场中性的入场策略，反而采用一些指标来判断入场。