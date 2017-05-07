EA的出路——真正盈利的EA

EA（智能交易系统）对于新的外汇投资者来说比较陌生。但对于外汇平台商和IB来说再清楚不过了，因为EA是他们的主要牟利手段之一。很多EA开发者为了赢得跟外汇平台商和IB（代理商））合作的机会，都会迎合他们去一些EA策略的变动。外汇平台商和IB的目的就是用EA来刷单，因为他们的主要利润就是大量客户的交易量，客户交易越频繁他们收益越高。

这样就形成了一个怪圈，交易量大的EA盈利自然会降低，盈利高的EA交易量自然就低。为什么会这样呢？我们来看看EA的盈利。EA产生的利润= 交易盈利 + 佣金。假如EA总利润为10，如果交易盈利为8，那么佣金利润基本就是2。如果要想佣金利润提高到8，那么交易利润就变成了2，因为EA产生的总利润为10。所以总利润不变的情况下，交易盈利和佣金是相互作用的。大家明白佣金是被平台商和IB拿走，客户只是拿交易利润。所以平台商和IB需要的是可以刷单的EA，而不喜欢单量少盈利高的EA。

我们曾经也是为了获得平台商和IB的合作机会，把我们的EA尽量提高交易手数。结果大家可想而知EA最终会亏钱。这样很明显违背了我们开发EA的初衷。我们开发EA的初衷是以一个交易者的身份去研发的，目的就是盈利。如果不能盈利，一切都是妄谈。

我们在经历了这4年的风风雨雨，还是回到我们初衷——盈利。我们不刷单只为盈利，不迁就平台商和IB，只为交易者做赚钱的EA，做良心的EA！