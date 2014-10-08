【老李VS淘金】 2014年10月8日 金融投资指南

每日行情讲解

昨日国际金价1206开盘后最低到1202后反弹最高到1213附近后回踩08附近收盘，收带上下影线的小阳十字星，昨日涨幅1.45美金。

从日线来看金价冲上8日均线的压力后以8日均线在1208的支撑往上冲击，21日均线在1220附近施压等待,MACD来看继续保持上冲走势KDJ配合走势，日线呈现为多头动力。

从四小时来看，金价上行受到了89日均线在1214附近形成压力阻截，西方8日均线上传21日均线和布林中轨形成多头动力，昨日连续一天的拉升MACD呈现涨势顶部收顶迹象，所以此处可小空，四小时呈现多头趋势但需回调整理。

综合来看，大趋势依然为空头并未改变，日线多头的回调接触到了第一压力点1214，弄不能压住十分关键，总体来看金价在1208-14区间形成小震荡，下坡1208目标为1203附近再次下坡这次的反弹趋势才会破除，周线回调也接近压力点，所以大趋势依然看空 关注日线的反弹，根据四小时进行操作。

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操作指南

黄金投资

1213-15区间做空 止损1217 目标1208 1203

1203和1208点位可做多 止损1203下 目标看会1214破位看1220-22