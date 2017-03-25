宏伟点金：教你如何识别投资市场的“诱空”

俗话说：要想成功，就要耐得住寂寞，经得住诱惑。 我一直都这么认为，想要成就大事的人必须学会忍受孤独，因为众人皆醉我独醒，因为高处不胜寒，因为秦末农民起义中陈胜的那句“燕雀安知鸿鹄之志”，因为你有思想比多数人想的更远，所以往往你不太容易被身边的人所认同和理解，你所承受的孤独，间接说明你的出类拔萃。投资市场亦是如此，种种诱惑太多，只有你独善其身，才能做那20%的赚钱的人，否则你注定是那80%亏损的人。









如何识别诱空

对于空头陷阱的判别主要是从消息面、资金面、宏观基本面、技术分析和市场人气等方面进行综合分析研判：





一、在消息面上的分析。

主力资金往往会利用宣传的优势，营造做空的氛围。所以当投资者遇到市场利空不断时，反而要格外小心。因为，正是在各种利空消息满天飞的重磅轰炸下，主流资金才可以很方便地建仓。





二、从成交量分析。

空头陷阱在成交量上的特征是随着盘面的持续性下跌，量能始终处于不规则萎缩中，有时盘面上甚至会出现无量空跌或无量暴跌现象，盘中成交也是十分不活跃，给投资者营造出阴跌走势遥遥无期的氛围。恰恰在这种制造悲观的氛围中，主力往往可以轻松地逢低建仓，从而构成空头陷阱。（抄底不可盲目，要抓住真正机会！）





三、从宏观基本面的分析。

需要了解从根本上影响大盘走强的政策面因素和宏观基本面因素，分析是否有实质性利空因素，如果在市场政策背景方面没有特别的实质性做空因素，而价格却持续性地暴跌，这时就比较容易形成空头陷阱。





四、从技术形态上分析。

空头陷阱在K线走势上的特征往往是连续几根长阴线暴跌，贯穿各种强支撑位，有时甚至伴随向下跳空缺口，引发市场中恐慌情绪的连锁反应；在形态分析上，空头陷阱常常会故意引发技术形态的破位，让投资者误以为后市下跌空间巨大，而纷纷抛出手中单子，从而使主力可以在低位承接大量的廉价股票。在技术指标方面，空头陷阱会导致技术指标上出现严重的背离特征，而且不是其中一两种指标的背离现象，往往是多种指标的多重周期的同步背离。









五、从市场人气方面分析。

由于市场行情长时间的下跌，会在市场中形成沉重的套牢盘，人气也在不断被套中被消耗殆尽。然而往往是在市场人气极度低迷的时刻，恰恰说明股市离真正的底部已经为时不远。值得注意的是，在经历四年的低迷熊市后，指数大幅下跌的系统性风险已经很小，过度看空后市，难免会陷入新的空头陷阱中。

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宏伟寄语：知己知彼方能百战百胜，既然你走入了这个市场，你就要学会去都懂它，读懂消息面、资金面、宏观基本面、技术分析和市场人气等方面，做出自己理性的判断，切忌不要把投资当做一场博弈。