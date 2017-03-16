刘金鎽3.16原油白银遭遇两头碰撞，原油白银走势独家解析

投资，就像生活，务实，才踏实！在指导的过程中，我喜欢以文字表达思想，以判断来精确未来。在投资的世界里，总会有一丝期待，在对的时间遇见对的人做对的事。何谓对的人，无非就是一个负责任、有实力、一个永远把客户的利益放在首位的人，哪怕熬到凌晨，只要客户单子在，我就在，这就是对的人。何谓对的事，信任、沟通、配合默契，把握住每一个盈利的单子，所以，只要你有需要，我一直都在。

经过昨天期待已久的3.15，在投资市场也是有人哭有人笑，有人赚有人亏，庆幸的是两会没有让国民失望，一些重大民生问题得到解决落实，房产的续期，食品问题得到格外重视，然而不光总理没让我们失望。美联储耶伦也很给力，我们所要关注的重点耶伦讲话，凌晨2点终于确定了美联储最新货币政策决议，将联邦基金利率上调25个基点至0.75[%]-1[%]，符合市场预期，也算是给了大家一个交代。决议公布后，美元指数短线下跌，金银短线拉升，美油布油小幅上涨。不管前期加息事件炒的火热的买预期，卖事实。让投资者体会的真真切切，这几次大的数据行情都是跟公布数据走反向，那么怎样才能在不受数据面太大干扰的同时灵活交易于现货市场，请读者持续关注柏通文章。个人来看，后市

大的方向已经基本确定，再跌的情况不会太大，操作上多以回调做多为主。微信用户搜索微信号：EIALJF(每天手机看评论）

消息面：

国际

周三（3月15日）（北京时间周四凌晨2点）在美联储如期宣布将联邦基金利率上调25个基点至0.75%-1%后瞬间暴涨，COMEX最活跃4月黄金期货合约在北京时间02:00一分钟内成交量达10082手，价值逾12亿美金买盘令现货黄金短线上扬逾10美元，美市盘中最高上探至1219.36美元/盎司。而美元指数则短线急挫，跌幅一度接近1%，最低触及100.86点。FOMC在随后的声明中对2017-18年的联邦基金利率，GDP增速，通胀率及就业率进行了预测。

现货黄金白银技术面分析：

现货黄金白银历经美联储的加息之后，行情并没有出现预期的下跌，反而是行情的一波上涨，首先其原因市场对于加息的事实基本已经确定，导致空头的获利离场，另外加息消息公布之后的10亿美元的买盘推动导致价格的一波上行，让很多人都措手不及，黄金自下跌以来在1200附近震荡了一段时间，形成了一定的小底部，今天依托千二关口，配合买盘行情一波上涨，技术面上面指标就不去做过多的分析，看的懂的很好看，看不懂的说了你也不明白，直接给出后市的走势分析，首先多头可能再次反转，下方依托1200作为支撑来看涨黄金，今天上方关注好1225的压力点，如果突破多头再次崛起反之将再次转为震荡等待后市，但是多头趋势占据一定的优势，操作上回落做多为主，而白银方面上升5浪，16.8美元的位置很关键，如果跌破后市再次变成空头，但美联储加息没有使其跌穿，反而是一波上涨，今天白银关注好17.1-17.2的支撑位置，以16.8美元为止损大胆的做多白银上方首先关注17.4的位置，突破看17.6，所以白银方面低多为主。

白银操作建议

1、白银反弹17.6布局空单，止损17.8，目标17.3-17.2

2、白银回落17.1布局多单，止损16.8，目标17.5-17.6

3、日内行情有变，请及时关注首席分析师——刘金鎽QQ52011-6513或微信EIALJF，专业正规分析团队随时为您保驾护航！

原油技术面分析：

在看原油方面，周三的价格触底反弹收长下影线阳柱，形成单针探底形态，昨天笔者就提醒今天原油价格上涨的概率比较大，如果今天收阳线，后市原油继续看涨，而今天的原油价试探了49美元的关口，从技术形态上看，原油价格今天是要继续上涨的，但是日内我们需要关注的重点收49美元的突破，一单突破原有很有可能首付50美元的整数关口，反之行情将转为震荡，周线关注50美元的收线，所以原油方面今天继续回落做多，但是另外需要关注的是美国原油库存的增加，和OPEC减产的桩状况，原油毕竟比较吃消息面，现在47美元并没有跌破，短期只能看原油的回落，而不能确定多头结束，所以后期大周期关注好48-50美元的区间。

原油操作建议：

1、原油反弹50美元做空，止损50.4美元，目标49.4-49.2美元

2、原油回落48.6美元做多，止损48.2美元，目标48.5-49.6美元

寄语：把船的不慌，乘船的才稳!风险事件的不断涌现，行情陷阱重重，这种时刻你需要人为你掌舵，否则难免会在金融市场的茫茫海洋里迷失！笔者愿意帮助各位投资朋友排忧解难！选择我（V信：EIALJF）做你的“把船人”让你在投资市场的海洋里安稳“乘船”到达财富的彼岸！