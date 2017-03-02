3.2金银点评，黄金多空争夺加剧，今日看二次下探

相对于周三凌晨美联储官员的鹰派讲话，特朗普国会演讲对黄金的演讲几乎微乎其微。笔者认为特朗普今日的讲话的影响已经完全被日前美联储官员讲话的影响所覆盖，特朗普的讲话对黄金原油的影响微乎其微，甚至现在市场方向已经再次回到美联储的节奏之中。在昨日美盘时段，包括纽约联储杜德利多位美联储官员发表鹰派言论，提振3月加息的概率飙升。现在黄金，原油已经再次完全回到美联储加息预期的高压之中，对于此时来说，周五美联储主席耶伦将发表讲话就显得至关重要，下周是美联储的禁声期，耶伦周五的讲话是唯一可以透露线索的机会，如果她对3月加息保留态度，那么对美元指数造成釜底抽薪，黄金自然反弹，相反则黄金价格将大受打压。

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凌霄冲金-黄金行情解析

黄金周三下探回升符合预期，凌霄布局的多空单都完美的获利，亚市早盘开盘即跌，刷新1242低点后一直陷入长时间震荡。周三多位美联储官员的鹰派言论提振美元和美股,3月加息的预期重升,盖过了特朗普总统在国会的首次策演讲对金价的短暂支撑。美联储最有影响的官员之一,纽约联储主席杜德利表示收紧货币政策显得“更加紧迫” ,而旧金山联储主席威廉姆斯表示加息“没有必要延迟。短线打压金价回落，欧盘弱势震荡。美盘延续破底。触及1236.80低位，刚好测试5周线的支撑回稳，最终日图收盘十字K线。

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现在随着隔夜回升，日线转阳，今天多空争夺会更加激烈，不看好日线十字后直接上升，昨天的下跌本身就具有一定弱势特征，隔夜回升力度也不算强，只是一直持续震荡回升，所以才带动日线收好，从1237上升到1250，差不多了，并且连接本周1263-1258高点阻力就在1250，那么昨晚反弹应该已经一步到位，短期多空还有争夺，即使行情在1237结束调整，今天多空争夺的结果也还将二次下探1240一带，所以我仍然看好空头，要想上升，昨晚下探回升并不稳固，今天至少二次下探，那么操作上1250一带就是阻力，这里做空黄金看二次下探到位后再考虑做多

凌霄冲金-白银行情解析

无论黄金怎么调整，白银都是维持高位震荡白银现在维持18.2-4区间震荡，应该还会有上升，白银震荡上升形态很不错，只是现在价格也面临通道线上轨阻力，所以前面我说尝试空，现在随着日线转阳，另外价格震荡不跌，短期内白银应该还是有刷新高点的过程，当然上升是震荡式的，温水煮青蛙，反弹18.5一线小空，位置太高做多不合适。

凌霄冲金-操盘策略

黄金：

1、1250一线进场空单，止损1255，目标1240；

2,1239-1240一线多单，止损1236，目标1253，破位持有。

白银：

反弹18.5一线空，止损18.7，目标18.1-18.2。

本文由独立撰稿人凌霄冲金（微/信lxcj1234）撰写，公众/号lxcj6688言辞建议仅代表个人观点，仅供参考，行情多变，谨慎操作！转载文章请标明出处