原油宽幅震荡行情反复，3.1原油走势解析及布局

人生如潮，涨退更迭，唏嘘之间，总有失意，冥冥之中，总有彷徨。迷茫的眼睛，看不到云卷云舒，朦胧的心境，找不到花开花落。我们感喟时运不济，命运多坎之时，忘记了人定胜天，事在人为。人生苦短，何必自哀，自怨。给自己一个微笑，给自己一个信心，给自己一份淡然心绪，给自己一种宁静气魄，荣辱皆忘。

凌霄冲金-原油市场资讯

美国石油协会（API）周三凌晨5:30公布的数据显示，截至2月24日当周原油库存增加250.2万桶至5.18亿桶，逊于预期的增加285万桶，前值为减少88.4万桶。此外，美国上周原油进口增加27.4万桶/日至770万桶/日。对此，国外知名金融博客零对冲评论称，API库存连续第八周录得增加，而汽油库存也录得显著增加。若EIA库存报告与API库存报告走势相同，势必创造一个新的纪录。北京时间周三晚23:30将公布EIA库存数据。

OPEC秘书长巴尔金都于北京时间周二表示，将在6个月之后重新考虑产量上限协议及豁免条款。非OPEC国家在监督产量上限方面存在挑战。尼日利亚、伊朗和利比亚将继续获得限产豁免。

油市本周期最恶劣的时期已经结束，对油市持乐观态度。然而，若美国及其他地区的原油产量进一步增长，那么将令油价承压下行。油市多空两方对峙已久，美国原油库存已经连续七周录得上涨，本次分析师预计还将上涨，若预测成事实，油价恐继续下行。而美国总统特朗普隔日对外称大力推出基建方案，美元反弹，若当天其讲话再次利好美元，油价将大祸临头，反之同理。

凌霄冲金-原油行情解析

原油周二下探回升收高，亚欧盘围绕54.20附近开盘承压震荡，欧盘转弱下破前一日的低点。展开弱势的回落。美盘延续欧盘弱势。回落触及53.19低点，空间上刚好也是锁定在1美元以内的波动，后半夜触及点后支撑回稳收高至54.0.日图收盘十字K线。只是震荡区间下移了一些。但震荡格局仍未被打破。

四小时走势图来看，k线价格跌破布林带中轨，且受到中轨的压制，上方初步阻力位置关注54.5一线，下方支撑看53.4一线，近期油价运行区间不断呈窄，主要是由于OPEC可能延长减产协议对市场形成较强支撑，同时近期产油国减产执行效果超预期，主要产油国沙特出口船运量下降继续支撑市场，但美国原油的回归仍然令市场担忧所致，不过在技术面上凌霄认为油价暂时还是维持高位盘整

凌霄冲金-原油操盘策略。

早间比较激进可54美元做空，稳健以54.5美元为止损做空，带最小止损，目标下看53.4美元附近，破位继续下看53-52.8美元；下方先看53.4美元的支撑位，若亚盘以及欧盘中期不破，可进多单，带默认止损，目标上看54-54.5美元。

1、反弹54.10一线空，止损54.60，目标53.3-53；

2、下方53.30一线多，止损52.90，目标54-54.3。

本文由独立撰稿人凌霄冲金（微/信lxcj1234）撰写，公众/号lxcj6688言辞建议仅代表个人观点，仅供参考，行情多变，谨慎操作！转载文章请标明出处