黄金跳水谨防深调，3.1金银行情解析及操盘策略

【导语】投资犹如下棋，棋艺高者能看出五步，七步甚至十几步，而棋艺低者只能看出两三步，高者顾大局，谋大势，不以一子一地为重，以最终赢棋为目标，低者则寸土必争，只为争一时之需，结果频频受困。趋势，一定要有长远眼光，投资，一定要有长远规划，而布局技巧是成功的关键。做投资，如果你的能力不足以支撑你现在的状况，那么你需要一位军师助你操控大局，一次选择，就是一次转折！一次尝试，就是一次机会！

今天是3月份的第一天，历来的重头大戏非农也留到了下周公布。17年刚开始的头两个月，就让人感到格外的忧心，欧洲的乱局，特朗普的不靠谱，让行情一次次的坐上过山车。本月稍早特朗普曾承诺会在几周之内给出税改方案。他的政策方案现在比加息的消息还要爆炸，效果也是立竿见影。今日凌晨特朗普在白宫对各州州长发表演讲，透露了他首次要在国会演讲的相关内容，包括国防开支和税改等。特朗普重点谈及了军费开支，称此次政府预算对美国军费开支的增加将是“史无前例的”。不过，特朗普希望降低利率、弱化美元，而美联储则认为，如果经济数据符合标准、美元走势不太令央行担忧的话，那么美联储就希望加息。特朗普与美联储的道路分歧或打压美联储加息概率。

凌霄冲金-黄金白银行情解析

黄金，今天还要调整，我昨天文章说过一个关于回撤修正的的问题，从1123开始都是震荡上升，一般两三天上升就会调整，调整幅度有大有小，又长又短，但随着价格上升，压力越来越大，所以前面遇阻1245后，行情有了两周左右的高位震荡，现在当价格再刷新高触及1263的时候，不要开玩笑，我们一定要对多头保持警惕性，不敢断言1263就是顶部，但不回调到位，或者极为合适的位置不要接多。

白银大区间波动，行情早盘沿着下降趋势线波动，最高给到18.4附近后回落，欧盘时段给出低点18.29的位置后行情受到美盘利多因素影响冲高给出新高18.46的位置后行情冲高回落，最低给到了18.207的位置后整理，最终日线收线在了18.238的位置后，日线以一根上影线很长的中阴线收尾。前面在18一带震荡了两周，当时黄金是高位震荡调整，白银基本在18没怎么动，现在经过周四周五上升后，行情站上了18，短时间内黄金即使调整，白银应该也会无动于衷，对于我们操作来说，白银没有必要马上就做多，因为震荡时间是很长的，目前来看的话白银还是到上方去考虑入手空单。

凌霄冲金-操盘策略

黄金：

1、反弹至1248空，止损1253，目标1240，破位持有；

2、回落至1238一线尝试试探性多单，止损1235，目标1245。

白银：18.4空，止损18.6，目标18-18.1。

本文由独立撰稿人凌霄冲金（微/信lxcj1234）撰写，公众/号lxcj6688言辞建议仅代表个人观点，仅供参考，行情多变，谨慎操作！转载文章请标明出处