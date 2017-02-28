2.28金银行情解析：昨日冲高急跌先看回撤

【导语】投资犹如下棋，棋艺高者能看出五步，七步甚至十几步，而棋艺低者只能看出两三步，高者顾大局，谋大势，不以一子一地为重，以最终赢棋为目标，低者则寸土必争，只为争一时之需，结果频频受困。趋势，一定要有长远眼光，投资，一定要有长远规划，而布局技巧是成功的关键。做投资，如果你的能力不足以支撑你现在的状况，那么你需要一位军师助你操控大局，一次选择，就是一次转折！一次尝试，就是一次机会！

黄金周一冲高收低，亚欧盘震荡过渡守住1253低点震荡。美盘二次探高并且突破上周高点刷新1264高位，根据目前市况，我们能够确定的是，黄金因为特朗普政府政治不确定性高企而与经济基本面发生背离。市场密切关注特朗普的一言一行。投资者们担心特朗普打压“强势美元”，担心他因为面临弹劾风险而无法兑现减税以及基建政策。因此，除非特朗普软化立立场，或者投资者适应了他的不确定性，否则的话，黄金将持续受到支撑。

凌霄冲金-黄金白银行情解析

黄金4小时冲高回落收盘上吊线，并且伴随有10美金以上的调整空间。K线形态相对偏调整一些，毕竟经过连续上涨之后。短线上行力度减弱。出现这种形态伴随空间上的回落修正也是情理之中。短线形态偏调整。但日图上显示调整的深度有限，下方关注5日线和10日线的支撑。

现货白银日图冲高十字收低，延续上周的破高后小幅刷高18.46.空间上走得比较慢。冲高回落后带动小周期图有所承压，今日先适当看回踩确认一次支撑，不过整体日图结构上升不改，只是短线阶段调整，支撑18.05.





凌霄冲金-黄金白银操盘策略

黄金：

1、反弹上方1255附近进场空，止损1258，目标1245；

2、1245一线进场多单，止损1240，目标1253，破位持有。

白银：

1、18.1附近进场多单，止损17.8，目标18.5；

2、反弹18.5做空，止损18.7，目标18.2。

（本文由独立撰稿人凌霄冲金（微信：lxcj1234）撰写，公众号：lxcj6688言辞建议仅代表个人观点，仅供参考，行情多变，谨慎操作！转载文章请标明出处）



