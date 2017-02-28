原油继续维持震荡，2.28美原油行情解析及策略布局

【导语】投资犹如下棋，棋艺高者能看出五步，七步甚至十几步，而棋艺低者只能看出两三步，高者顾大局，谋大势，不以一子一地为重，以最终赢棋为目标，低者则寸土必争，只为争一时之需，结果频频受困。趋势，一定要有长远眼光，投资，一定要有长远规划，而布局技巧是成功的关键。做投资，如果你的能力不足以支撑你现在的状况，那么你需要一位军师助你操控大局，一次选择，就是一次转折！一次尝试，就是一次机会！

凌霄冲金-原油行情解析

原油昨日走高后回落，收一根长上影线的十字星，基本收平。国际油价高位盘整， OPEC可能延长减产协议对市场形成较强支撑，同时近期产油国减产执行效果超预期，主要产油国沙特出口船运量下降继续支撑市场，但美国原油的回归仍然令市场担忧。盘面上，近期油价运行区间不断收窄，技术上面临方向性选择，但消息面并无明确指引，暂维持高位盘整。

原油目前是从一个震荡进入了另一个震荡,在我昨天的分析中也提到，上方55的压力不破还是看震荡，行情最后走得也是和我所说的一样，现在这个震荡集中在53.5-55区域，而且是高位三角震荡，区间不断收窄，行情酝酿突破，短期内原油在这个区间内震荡，昨天波动还是比较小的，今天继续看震荡。

凌霄冲金-原油操盘策略

1、54.7空，止损55，目标54；

2、53.5多，止损53，目标54.3。

一位学者说过：“是的，我百分之百地确信，一个人和另一个人之间的本质区别,其中的一个成就斐然, 尽展风流，而另一个依然默默无闻，无足轻重,是前者所拥有的控制和约束自己更强大的能力。”一个自身情绪极不稳定的人，在风云变幻的投资市场没有生存空间。人不是因为有钱了，心才能静下来。而是因为焦急的心，即欲望静下来了，然后才赚了大钱。一个人他的格局，心态，性格，和智慧决定了他一生的轨迹，而成功的投资，这些要素也贯穿始终。从现在开始，修炼你自己，一步步走向成功吧！

（本文由独立撰稿人凌霄冲金（微信：lxcj1234）撰写，公众号：lxcj6688言辞建议仅代表个人观点，仅供参考，行情多变，谨慎操作！转载文章请标明出处）