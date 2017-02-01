【独家干货】前高盛交易员安东·克雷欧揭露交易的真相(上)









你是怎么进入交易世界的？

我是从很年轻的时候开始的，正如你在开场介绍提到的那样是在我16岁那年开始的。我在利物长大在1994 1995年期间，我在电视上看到一些关于交易市场的纪录片。那时候电视里播了很多的记录片。关于撒切尔夫人的大不列颠王国，以及（伦敦）城里的许多人如何赚了许多的钱，我在看这些记录片的时候就在想，我也能做到（赚到钱）因为与这些人相比。





于是我开立了一个交易股票的账户，在英格兰北部一个当地的交易经纪人那里，在那个时候 股票还都是实物股票，因而你不能采用资金杠杆（保证金交易）或者是通过借钱来交易，而是1比1现金与实物股票的对等交易，我那时热衷参与首次公开募股（IPD，即上市）你能在早上买进一些股票，在某股票公开发行的几周前就能进行认购，无需付钱，你就能到分配的股份，接着如果该股上涨超过认购价格，例如50%或100%你在午饭时间就能快速卖出，因为在那个时候实行的都是T+3的交割制度，因此那时候你需要写支票给交易经纪人，然后在3天之后股票的实物交割才会完成（实际得到股票）正因为如此，你可以倒卖IPO9（新股配额）而并不需要真的付钱，我就是这么开始交易生涯的。

然后你在读大学期间继续从事交易活动？

没错在大学期间，从1997年至2000年，我是非常幸运的，我把那个时期称作科技牛市或科技浪潮，（短线）买卖IPO是非常简单直接的，我在读大学时典型的一天是早晨6点做一个小时的市场研究8点钟股市开盘，开盘后建立头寸然后去上课，午饭时间到计算机房去，然后卖掉股票，但绝大部分交易都是通过电话实现的，在我的那个时代在并不算久远的过去，那是在宽带网络普及之前，所有的网络连接还都是拨号实现的，在家里拨号上网那时的费用大概是1磅每分钟，那时在网上我只能查到交易商的报价（而不能网上交易）而当你拿起电话做交易时，交易经纪人的报价已经与网上查到的完全不同了，那时的交易是非常缺乏时效性，并且价差也非常大，所以你必须选择那些波动性大的情况来交易，（继续我的一天）晚上回到家继续做一些市场研究，下一天重头来过，同样的流程。

是这样的经历助你成功进入高盛的吗？

差不多，是吧。高盛的招聘是比较典型的 那时他们会来学校做校园招聘做演讲，显然作为大一 二年级的学生，这些活动都会去参加，你需要去了解所有这些公司，我相信现在你们也面临类似的情况。交易记录(teack record ）是过去所有做过交易明细和交易的表现，以及风险回报率，我把我的交易记录告诉了一位在校招现场的高盛交易员，包括我在大学期间共赚了多少钱，我经理过的这样那样的交易情况，他们对此非常感兴趣，第二天我就接到高盛的电话面试，并把我全部的交易记录以电子邮件发给了他们，电话面试是由交易部门的头来做的，接下来一周我被邀请到高盛进行一些面试，并在当天得到了高盛的录用通知。

在加入高盛以前你就开始做交易了，入职以后高盛是如何培养开发你的交易能力的？

公开的讲，因为这些公司都是上市公司，他们对外会宣布称自己有一套正式的交易员培训项目，这些上市公司不得不向股东们证明他们是负责人的，会对自己招聘新人进行很好的培训，所以其实你会加入官方的，在纽约举办的培训项目，基本上就是坐在阶梯教室里，就像我们现在的样子，听上几个月的理论讲座，但同时，你也会华尔街的交易大厅得到一个位置，说实话在那个情况下，你能学到的其实应用金融学，因此你并不是在培训项目中学习如何交易，或是通过实践来学习专业技能，真正学习做交易，是在你结束培训回到交易桌上开始的，在交易桌（实践）才是你真正学习交易的地方。

你在高盛工作了4年时间，在此期间你认为最精彩的部分有哪些？

第一周就是在交易桌上开始的，因为科技热潮的关系，每个人都有很多工作去做，这是2000年的6月那时真的是很疯狂，他们直接给你一大笔钱（去交易）高盛给我启动资金一千万美元，他们说去学习如何做交易吧（即用这笔钱练手）你旁边的这个人将会教你 按这个键买，按这个键卖，因为科技热潮的关系，那时候每天走进办公室，面对的几乎都是从未接触过的工作，比如有一天他们说，我们今天将你负责一个项目，你要帮这家公司，在几周之后进行首次公开募股（IPO）我想好吧，较之于钱炒IPO的经理，我现在在IPO的另一边了，下一天是股票认购权发行的工作或是为公司筹集资金，下一天又是不同的工作，是为大股东和养老基金出丑的股票。





总之，是的，最初在高盛的几个月真的是很严峻的考验，我以为我已经学会一些事情，但其实后面发现，在开始这段工作前，我对事情真的一无所知，我想在高盛的时期，在市场大行情发生时做交易也是很精彩的，其实很数不清的各种情况发生了，但是最引人注目的应该算是科技潮期间，帮不同公司做上市的那时候还有2001年9月11日（美国911恐怖袭击期间）市场出现了剧变，然后是2002年出现的经济萧条时期，再接着是2003至2004年市场腾飞。

你认为这种同样有两种方面视野的经历是否使你在二者任一面都变得更好？因为许多人都只经历过其中之一呢？

没错，我认为就是这样，我认为你必须用真的钱（真刀真枪）去实践如果你做过了真实的交易，即便是你输了一些钱，你应该想这样其实是在为了学习交易而交学费，即使你输了钱，你告诉投行或对冲基金，这是我的交易记录，去年交易输掉了几千磅，他们仍然会以积极的眼光看待这个，因为进行真实交易对你来说是百利无一害的，只要你能展示你做过至少一年的真实交易，然后他们问你，你在这个过程中学到了什么？你能说我学会了不这IME，也不那么做，过去一年市场情势真的很棘手，那么你已经实践过得意味着，你将会学的更快一旦你建立了头寸，有了仓位，你就被迫着去学习和监控风险，因为我认为去做（真实交易）是至关重要的。。

对于没什么经验的新手来说，你会推荐那个市场来开始？外汇？股票？那个是你认为更适合新手的领域？

我会建议由于波动性（Volatility）的关系，你知道是波动性创造的交易机会，从任何时间范围上去看都是如此，这（波动性）就是交易员们赖以生存的基础，交易员需要波动性，不然的话你不可能赚到钱，而外汇市场在过去的几年里，波动性大大的降低，外汇市场对于学习说是不错的场地，但是不要期待通过外汇市场的日内交易就能让你赚到很多钱。对比主要的股市指数的主要的货币对，主要股指的波动性大概是主要货币对1.5至2倍，从过去50年来的历史数据来看就是这样的，因此这是一个十分显著的差异，我想说的是，你需要做的是分散你的投资，并尽可能（使投资组合）多样化把你投资总额度的一半或以上分配到普票上，然后才是商品和外汇投资，或许还能保留一些现金，或者赚利率的情况，你在这些情况下可以建立很小的仓位（轻仓）或是（利用保留的现金）进行日内交易把握超短线交易机会，我认为你刚开始做的时候，你交易的时间框架应当是1-3个月。我个人会把60%的资金投在股票（Equities）上因为这很可能是最具波动性的资产类别，然后20%投在商品上（Commodities）以及10%的外汇(Forex)因而你能用这部分资金用来抓住转瞬即逝的交易良机。

前高盛交易员安东克雷欧揭露交易的真相 -2

视频链接：http://v.qq.com/page/j/a/7/j0185inmba7.html

精彩集锦：





例如当你想开始做交易时，第一个随之而来的问题就是市场上有上百个不同的交易经济人可供选择你认为我们应该采用什么样的标准以找到合适的经纪人呢？

我认为首先非常重要的一点是，去搞清楚这一经纪人是否在充当你交易的对手方，作为个人交易者你会发现在行业里有许多利益冲突的存在，显然你要支付佣金（给经纪人）以及价差，仅仅是因为点差很小同时佣金低，并不意味着是件好事情，因为这真正意味着，这个经纪人将尝试采用更激进的策略来消耗你的账户，从而使你付同样多的钱给他们，他们会告诉该做什么，但这些对你来说未必真的好。





显而易见，交易的花费确定是个问题，但我认为重要的是，你需要找那些并不是很激进的去押注与你交易相反方向的经纪人，因为这是巨大的利益冲突所在，在金融衍生产品如价差赌注（spread betting）或差价合约(CFD)中，许多的经纪人仍然会这么做，他们并不对你的头寸进行对冲，所以他们期望看到的是你赚不到钱。

在你投行生涯结束之际，你所管理的账户规模是多大？

我管理的最大账户其实是在高盛，因为那里文化鼓励承担风险，第一天开始我就得到了一千万美元的账户，你赚的越多，账户中可支配的钱也就多，在我离开高盛前，我在一个4人团队中，团队在交易组一共管理着5亿美元的资金，这一资金规模相当于当时高盛整个交易部门资金量的四分之一，我们那时是高盛的王牌团队，我们做的是TMT 即科技、媒体和通信。





后来在雷曼兄弟情况非常的奇葩，在我刚去的那会儿，我周围的绝大多数人管理的资金只有1-2千万美元，从2004年而后的两年内，所有人的资金额都上了2亿到3亿，在那时候像我这样的人其实就是被引进去提升交易部门的风险状况的，说后来的情况失去控制，就算是很温和很保守的说法了，这正是我离开雷曼兄弟的原因之一，因为许多以前就在那里工作的身边人，之前管理的投资额并不大，只经过很短的时间，就开始承担巨大的风险了，他们的能力未必配得上那样的资金量，然后摩根大通的情况也是一样，开始几乎没有人承担很大的风险，从我进去后，大部分的风险金额上限迅速升至1亿美金，任一时刻都至少有5千万以上的资金处于风险之中，我一个人那时候最多的时候管理2亿到3亿的资金，不过是在一个5亿资金量团队中。

关于银行的情况 你讲到高盛是行业翘楚那么你认为有别的哪家银行现在正在力争上游，并且在不远的未来或将成为很好的选择？

整体上金融行业领域内雇员的质量下降了很多，这单纯是因为行业内的薪酬体系被毁坏了，有能力的人迁走了，有的人去了对冲基金，有的开始用自己的钱交易，就像我这样，我现在依然至少可以和过去（投资时期）赚的一样多，并且我是在为自己工作，而不是为投行。





我想说的是，在这你行业的质量下降时，这个问题就变得很难讲了，我认为投行的工作现在对于刚毕业的人来说时非常难做的，如果你成功进入了这些公司，我觉得总体上情况还是很棘手的，因为一旦你进入那里，从我的角度，从我过去见到的，以及我过去同事的情况来看，很多优秀的人都已经离开了投行了，有能力的人已经离职了，因而你将不的不从那些留下的，能力不出众的人那里开始你的学习，如果你有能力，你就会得到工作，而你的所得薪酬，不得不说算是你对能力的一种认可，但由于监管的缘故，金融行业内正在经历结构性的衰退，因此所有那些天赋异禀颇具创新能力和企业家精神那些过去能得到与其能力相称的巨额酬劳的人，现在或是为自己工作，或是去了对冲基金，或是离开了整个西方社会，进入新兴市场或前沿市场发展，总之在投行之中，我仍然认为高盛是最好的，仍旧比其他银行更好一些，而从企业文化上讲，除了高盛，其他投行都差不多难以区别。

前高盛交易员安东克雷欧揭露交易的真相 -3

视频链接：http://v.qq.com/page/h/t/e/h0185ayi8te.html

精彩集锦：

好的交易员需要具备什么素质？

从我个人作为职业交易员，以及个人交易员的经历来说，当我刚从职业交易员职位跳出来的时候，我已经完全忘记了用自己的钱交易是什么感觉了，回到我之前谈的，当我18 19岁还在读大学时，每天6点起床9 10点讲座开始，当我回头去看那段经历，我意识到作为一个体交易者，很可能最重要一条是你必须要自觉主动，自我激励，你必须使自己成为动机很强的，能不断从外部世界主动寻找自己需要的信息的人，并且为自己工作，如果你在公司里做，你觉得是在为自己工作，其实你还在为公司，因为公司本质上就是许多自利性个体的集合，如果你在交易桌工作，你周围的人全都是彻头彻尾的自我驱动者，这一点毫无疑问。





你必须打心底里想要早起，必须热爱市场，你必须主动搜罗信息，必须不断产生创新的想法，你必须具备企业家精神，为客户的利益着想，并且努力从市场中找到那种能为自己赚大钱的契机，因为市场尚未察觉这些机会的存在（因而你会获利）想要获得这种超前的意识，你就必须立足于基本，也即是 首要成为一个自我驱动着。

有没有一些交易的能力，是你仅仅能从投行学到而不是从其他任何地方？

一个传统的观点是，职业交易员从内部观察到市场订单的流向，因而他们在信息上占优。不过我能告诉你的是，当你做在投行的交易桌前时，在投行内部他们其实会认为所有的其他人会占有（而不是自己）因为他们所做的是与对冲基金做交易，对冲基金来到投行，负责做市的交易员们会承担对冲基金给予风险，他们根据银行的资产负债表为对冲基金报价，在过去有许多的对冲基金非常的火爆，他们进来市场他们知道一些你不知道的事情，他们在某一只股票的交易中能轻易把你扫地出门，你做空，他们就做多，接着该股价就会向着你押注的相反方向走上10%至20%，对于投行个体交易者甚至是对冲基金从业者的传统观念是投行能看订单流因此投行内部的人很清楚某支股票或资产，会涨还是会跌，然而投行内部的人却认为在投行外部的对冲基金，才是信息优势的拥有者（围城）因为对冲基金有机会与所有人进行交流（进而知道更多）这种情况已经不复存在了。





从订单流来说，投行所有的市场订单现在都由计算机来自动完成了，从而人们还能利用某股票的订单两来散布消息做推手，这些都不在发生了，并且出现虚度提供资产流动的地方例如暗池，在里面人们匿名交易，知道订单执行前都不知道对手或其他人的交易内容或级别等等，说实话从我的职业交易员生涯，以及后来的四年用自己的钱交易这些经历来看，因特网的好就好在所有的信息都在网上了，你实际上可以花费很少的钱甚至免费，得到所有你需要的信息，但更为重要的是，你需要知道怎么样的解读这些信息，并把这转变成你口袋里的真金真银，这很可能是最重要的一点。

百万美元交易员怎么发生的？

我很喜欢这个节目的提出的概念：如果我们给普通人几周培训，然后给他们一百万美元，然后把他们放在历史上最糟糕的市场坏境中，让他们输钱，我们很可能会得到一些非常有意思的结果，从一开始，这个真人秀的目标就是去展示两点。





第一，任何人都能做交易，如果得到正确的引导并且个人有主动想要把交易做好的意愿，以及正确的心理准备这个第一点，第二点我们也希望展示交易员的工作也是非常难做的，并不是人人都能做的好的，我向很多在市场中的人，就像之前我们讨论了利益冲突的话题由于在个体交易经纪市场中，利益冲突的存在许多人都会告诉你，任何人都通过做交易赚钱，你不断的收到各种邮件，例如国际外汇市场能让你一个月赚一万美元，问题是，这并不是每个人都能做到的，许多这样的说法都是谎言，你不的不小心对待这些，我们设置了普通人可以做到这个目标，但是是在一些特定的条件下，同时也并不是每个人都能做到，我认为这个秀的结果是非常成功的